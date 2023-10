iOS 17.1 přináší opravu nepříjemné chyby v soukromí

Zhruba před měsícem obletěly fanouškovský svět Applu poměrně znepokojivé zprávy o tom, že chyba v iOS 17 způsobila na některých iPhonech reset nastavení soukromí v čele s deaktivovanými významnými místy. Významná místa sice zůstávají uložena lokálně, ale lze je teoreticky zneužít vůči vám, protože zaznamenávají podrobné informace o často navštěvovaných místech. Analytika iPhonu je naopak sdílena se společností Apple (je-li to povoleno). Zahrnutí informací o vaší poloze do těchto analytických zpráv tedy může mít důsledky pro soukromí, i když vás tyto zprávy neidentifikují. Problém však bude naštěstí co nevidět vyřešen.

Už když začali jablíčkáři na problém s resetem soukromí před měsícem poukazovat se nechal Apple slyšet, že toto chování systému rozhodně není chtěné a v některé z budoucích softwarových aktualizací vše vyřeší. A tak se nyní i stalo. V poznámkách k finální betě iOS 17.1 totiž uvádí, že právě chybu, která mohla způsobovat reset některých prvků v nastavení soukromí opravuje, takže by už k podobným nepříjemnostem nemělo docházet. Uživatelé se tedy nemusí o své soukromí bát, jelikož s ním bude opět nakládáno jako v bavlnce. Jak jsme navíc již psali výše, už nyní bylo zneužití vyresetovaných významných míst extrémně složité a deaktivace tohoto nastavení tak byla spíš otázkou jakési prevence pramenící možná až z přehnaných obav, nežli něčím opodstatnitelným. Je nicméně super, že oprava vše vyřeší a jablíčkáři díky tomu budou mít 100% klidné spaní. Vydání iOS 17.1 je podle všeho v plánu na úterý 24. října.