iOS 17 některým tajně změnil tuto důležitou bezpečnostní funkci v iPhonu. Netýká se to i vás?

Společnost Apple s oblibou opakuje, že jí záleží na soukromí a bezpečí svých uživatelů. Napovídají tomu také funkce, které Apple zavádí u svých operačních systémů. V současné chvíli ale cupertinská společnost čelí podezření, že po přechodu na operační systém iOS 17 bez povolení změnil u některých uživatelů nastavení soukromí.

Na sociální sítí X (dříve Twitter) se v průběhu uplynulého týdne objevila zpráva o tom, že Apple u některých uživatelů po přechodu na iOS 17 resetoval některá nastavení soukromí. Jedná se například o deaktivovaná Významná místa.

🚨PSA: iOS 17 turns these sensitive location options back on. If you have disabled significant locations as well as adding your location information to your iPhone analytics before upgrading to iOS 17, iOS 17 will turn the options on as shown in the screenshot.

While significant… pic.twitter.com/ROVEgPqw08

— Mysk 🇨🇦🇩🇪 (@mysk_co) September 23, 2023