Ekologové: Slova Applu o ochraně přírody jsou přehnaná, před ostatními však stále vede

Jen několik týdnů poté, co organizace Greenpeace kritizovala roční produktové cykly společnosti Apple za zvyšování emisí uhlíku, se ekologická tvrzení cupertinského giganta opět dostala pod drobnohled. Nová zpráva Stand.earth sice obviňuje Apple z přehánění svých ekologických referencí, zároveň ovšem uznává, že je v tomto směru společnost daleko před svými technologickými konkurenty.

Každoroční cyklus iPhonů terčem kritiky

Jak zaznělo úvodem, organizace Greenpeace minulý měsíc obvinila Apple z podpory rychlé obměny výrobků, kdy jsou s každým novým vydáním iPhonu desítky milionů lidí po celém světě lákány k upgradu, přestože se u těchto zařízení často jedná spíše o dílčí vylepšení a relativně malé změny. To odpovídajícím způsobem zatěžuje životní prostředí.

K tomu nevládní environmentální organizace dodává: „Pokud by společnost Apple skutečně upřednostňovala životní prostředí, mohla by podporovat delší používání zařízení a zvážit prodloužení doby mezi významnými vydáními.“ Životní cyklus výrobku je podle Greenpeace obrovský problém, protože i Apple přiznává, že z celkových emisí uhlíku za celou dobu životnosti iPhonu připadá asi 80 % na výrobu.

Apple se zavázal k největšímu snížení emisí skleníkových plynů

Zpráva Stand.earth dává za pravdu kritikům, jež tvrdí, že Apple své ekologické zásluhy nafukuje, neopomíjí však také to, že společnost dělá podstatně více než jeho technologičtí konkurenti. Při porovnání 6 zkoumaných IT výrobců, z nichž 5 veřejně deklarovalo své klimatické závazky do roku 2030, každý s různým stupněm účinnosti, sahají ty Applu vedle společností Dell, Google, HP a Microsoft nejdále. Poslední ze šestice je Nvidia, která však záměry vedoucí ke snížení absolutních globálních emisí skleníkových plynů (GHG), nezveřejnila.

Cíle snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030

Důvodem, proč zpráva zdůrazňuje pojem „absolutní“, je skutečnost, že deklarovaný cíl společnosti Apple 0 % zahrnuje kompenzace, jejichž posouzení je podle Stand.earth „problematické“.

Některé IT společnosti se ve velké míře spoléhají na nevázané certifikáty obnovitelné energie (REC), aby mohly tvrdit, že jsou uhlíkově neutrální. To může zakrývat skutečné emise uhlíku a pokračující závislost na fosilních palivech i poptávku po nich.

Apple podporuje své dodavatele

Výrobce iPhonů byl rovněž vyzdvižen za to, že poskytuje smysluplnou pomoc svým dodavatelům. Pouze společnost Apple uvedla, že podniká smysluplné kroky k poskytování finanční podpory, přenosu znalostí a pobídek, jejichž cílem je pomoci dodavatelům s přechodem na obnovitelné zdroje energie.

Server The Verge uvádí, že podle Garyho Cooka ze Stand.earth je Apple ze šesti zmíněných technologických gigantů jedinou společností, která stanovila svým dodavatelům cíle přechodu na obnovitelné zdroje energie a dodává, že ostatní značky musí tímto směrem vyslat podobně jasné signály.

„Ačkoli Apple možná až příliš rychle prohlašuje, že jeho produkty jsou uhlíkově neutrální, je jediný, kdo dává jasný příklad ostatním přesouváním svých vlastních provozů z dosahu závislosti na fosilních palivech a zároveň intenzivně pracuje na tom, aby jeho dodavatelé nastoupili cestu 100% obnovitelných zdrojů energie do roku 2030,“ řekl Gary Cook.

Nezbývá než doufat, že snahy Applu stát se v oblasti ekologie vzorem ostatním, padnou na úrodnou půdu a také další technologické společnosti rozšíří své úsilí v rámci svého působení něco skutečně změnit.