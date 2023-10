Aplikace My BMW se dočkala aktualizace a přináší skvělou novinku

BMW aktualizovalo svoji aplikaci My BMW, která nyní přináší skutečně zajímavou novinku. V rámci takzvané knihy jízd, kde jste měli možnost do dnešního dne sledovat pouze jednotlivé jízdy, máte nyní k dispozici přehled celého měsíce. To by samo o sobě nebylo tak zajímavé, kdyby vám z toho aplikace neudělala přehledné a na první pohled líbivé statistiky, které navíc porovnává s ostatními řidiči stejného vozu.

Každý měsíc se tak dozvíte, jak si vedete v porovnání s ostatními řidiči stejného vozu, co se času, který jste za volantem strávili, týká, stejně jako jaká je vaše průměrná spotřeba v porovnání s ostatními. Statistiky jsou skutečně zajímavé hlavně co se onoho porovnávání týká, můžete tak okamžitě vidět, že vaše spotřeba je výrazně větší než u ostatních a víte, že můžete jezdit hospodárněji. Pokud vás tedy podobné statistiky baví a máte vůz od BMW, který podporuje digitální knihu jízd, stačí aktualizovat aplikaci a podívat se, jak jste na tom v porovnání s ostatními řidiči.