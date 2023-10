Apple vyrazil na ikonický Comic Con!

Na newyorském Comic Conu byl představen nový trailer na chystaný seriál pro Apple TV+ od producentů Godzilla vs. Kong, a to ještě před jeho listopadovou streamovací premiérou.

Společnost Apple již dříve oznámila, že Monarch: Odkaz monster bude mít na Apple TV+ premiéru v pátek 17. listopadu 2023 a ve spojitosti s tím zveřejnila oficiální upoutávku. Nyní však cupertinský gigant divákům na newyorském Comic Conu ukázal plnohodnotný trailer, v němž se poprvé objevuje samotná Godzilla.

Po teaseru odhaluje tento trailer mnohem více o tom, kam se bude děj seriálu ubírat a poskytuje také lepší představu o vysoké úrovni jeho vizuálního zpracování.

„Poté co přežila útok na San Francisco, Cate šokuje další skandální tajemství. Obklopená řadou hrozeb se vydává na dobrodružné pátrání po celém světě za pravdou o své rodině a tajuplné organizaci zvané Monarch,“ uvádí Apple v popisu upoutávky na listopadovou premiéru.

Stopy vedou do světa příšer a nakonec do králičí nory k armádnímu důstojníkovi Lee Shawovi v podání Kurta a Wyatta Russellových. Děj se odehrává v padesátých letech a o půl století později, kdy je Monarch ohrožen tím, co Shaw ví.

Monarch: Odkaz monster nabídne deset dílů dobrodružstvím a akcí nabité zábavy, přičemž prvních dvou částí se diváci dočkají 17. listopadu a zbývajících osmi pak každý následující pátek.