Apple chce na dálku zapínat a vypínat zabalené iPhony, zde je důvod

Ve chvíli, kdy si rozbalíte nový iPhone, byste podle některých odborníků správně měli ze všeho nejdříve zkontrolovat, zda náhodou není k dispozici nová aktualizace softwaru. Je to proto, že každá verze operačního systému iOS může teoreticky obsahovat dílčí chyby nebo bezpečnostní mezery. Kontrola dostupných aktualizací ale často bývá tím posledním, na co nadšení novopečení majitelé iPhonů myslí.

Například letos Apple vydal iOS 17.0.1 ještě před zahájením prodeje iPhonů řady 15. I když se to letos nestalo, tak pokud by závažná chyba vyžadovala vydání softwarové opravy ještě před zahájením prodeje nových modelů, nemuselo by jejich novopečené majitele napadnout zkontrolovat, zda jejich zařízení bylo dodáno s aktualizací.

Podle Marka Gurmana z agentury Bloomberg vyvíjí společnost Apple systém, který jí umožní aktualizovat iPhony v prodejnách Apple Store, aniž by museli zaměstnanci otevírat každou krabici a ručně aktualizovat každý telefon. Technologie zahrnuje použití patentované podložky, na kterou se krabice s iPhony položí. Podložka bezdrátově zapne iPhony, které jsou na ní naskládané, aktualizuje iOS a následně také vypne telefony, aniž by narušila obal.

Gurman to uvedl v nejnovějším vydání svého newsletteru Power On. Nejedná se přitom o žádnou spekulaci nebo scénář z říše sci-fi. Společnost Apple totiž plánuje začít dodávat zmíněné podložky do svých Apple Storů ještě před koncem roku. Není jasné, zda Apple nakonec umožní, aby tuto technologii používali jeho partneři k aktualizaci zásob iPhonů v těchto prodejnách.