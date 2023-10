iOS 17.1 přinese na iPhony 15 Pro užitečné vylepšení jedné z jeho hlavních novinek

Za poslední roky se stalo již jakousi tradicí, že Apple krátce po vydání nových iPhonů a potažmo i jiných produktů vylepšuje jejich nové funkce pomocí nejrůznějších softwarových úprav, které jsou založeny na základě zpětné vazby od uživatelů. Přesně to se děje i nyní u akčního tlačítka na iPhonech 15 Pro, které dostane v iOS 17.1 jakousi „pojistku“ proti nechtěnému zmáčknutí a tedy i spuštění určitého úkonu.

Akční tlačítko na iPhonech slouží konkrétně k rychlé aktivaci uživatelem přednastavených funkcí v čele s foťákem, svítilnou či třeba lupou. Někteří majitelé nových iPhonů si však stěžovali, že se jim funkce zapínají i ve chvílích, kdy o to nestojí – například, když strčí svůj telefon do kapsy a o tlačítko „zavadí“ na delší dobu kalhotami. Apple se proto nyní rozhodl konat a iPhone naučí akční tlačítko deaktivovat, jakmile je v kapse. To pozná na základně svých senzorů okolního světla, které již v současnosti využívá třeba pro vypnutí Always-on v kapse a tak podobně. Právě Always-on přitom jen pro zajímavost v loňském roce také „ladil“ ještě po vydání iPhonů 14 Pro, jelikož si u něj jablíčkáři stěžovali na to, že je zbytečné, aby v režimu Always-on svítila kromě nezbytných prvků v čele s časem či datem i jakákoliv jiná věc, která jednak působí rušivě, ale hlavně zbytečně zatěžuje baterii telefonu.