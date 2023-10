Recenze Aligator Mag-Bank: konečně powerbanka s rychlým MagSafe nabíjením!

Český výrobce mobilních telefonů a příslušenství Aligátor přichází na trh s bezdrátovou powerbankou Mag-Bank. Ta je kompatibilní s MagSafe a pro její vlastní nabíjení slouží USB-C port. Powerbanka nabízí kapacitu 5000 mAh a pokud s ní chcete dobíjet telefony bez MagSafe, pak v balení najdete také feromagnetický kroužek se samolepkou, který stačí nalepit na jakýkoli telefon a poté s ním můžete powerbanku používat, samozřejmě pokud disponuje bezdrátovým nabíjením Qi. Samozřejmě jej můžete použít i pro obaly na iPhone, které nejsou kompatibilní s MagSafe.

Samotná nabíječka je poměrně tenká a ergonomická, a tak spolu s ní telefon stále dobře padne do ruky. Navíc díky opravdu velmi silnému magnetu nehrozí, že by se od iPhone odepínala, a to ani v momentě, kdy držíte pouze powerbanku a zatřesete s ní tak, jako byste chtěli telefon setřást. Telefon a powerbanka skutečně drží jak přilepení a používání je díky tomu bezpečné, protože nehrozí, že se obě zařízení odpojí a jedno vám spadne. Upřímně řečeno, jako aktivní uživatel originální powerbanky od Applu musím říct, že magnet u Aligatoru je výrazně pevnější než v případě Applu.

Na zadní straně nabíječky najdete tlačítko, pomocí kterého ji můžete kdykoli zapnout a vypnout, což je funkce, kterou například originální MagSafe Battery Pack od Applu postrádá a nabíjet telefon začne hned, jak jej připnete. Zde můžete mít powerbanku připnutou k telefonu a nabíjení zahájit až v momentě, kdy chcete. Na spodní straně pak najdete USB-C port pro nabíjení samotné powerbanky a také pětici LED diod, z nichž první informuje o zapnutí powerbanky a zbývající pak ukazují, na kolik procent je powerbanka nabitá. Diody svítí po celou dobu, po kterou je powerbanka zapnutá a informují o aktuálním stavu její kapacity.

Protože moc dobře vím, jak dokážou někteří výrobci slovíčkařit okolo pojmu MagSafe a často slibují podporu i tam, kde fakticky není a MagSafe používají čistě jako magnet pro držení nabíječky u telefonu, změřil jsem rychlost nabíjení pomocí powerbanky Mag-Bank a pomocí klasické originální Apple MagSafe nabíječky. iPhone 15 Pro se nabil z 15 % na 25 % pomocí Aligator Mag-Bank za 13 minut. Ten stejný telefon se nabil z 25 % na 35 % pomocí Apple MagSafe nabíječky za 12 minut. Rychlost nabíjení je tedy prakticky stejná. Nemám, jak změřit, zda je skutečně 15W, ovšem co se doby nabíjení týká, tak ta se liší oproti MagSafe nabíječce zcela minimálně, za což patří Aligatoru rozhodně palec nahoru.

Pokud hledáte powerbanku s podporou magnetického připevnění k iPhone a kapacitou 5000 mAh, pak je Aligator Mag-bank rozhodně zajímavou volbou, a to hlavně díky kvalitnímu magnetu a poměrně vysoké kapacitě, díky které si výdrž vašeho telefonu zdvojnásobíte a to i v případě, že máte iPhone 15 Pro Max.

Aligator Mag-Bank si můžete zakoupit přímo zde.