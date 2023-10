Proč Apple představil Vision Pro téměř rok předtím, než ho začne prodávat

Na okamžik, kdy přímo přede mnou v Apple Parku Apple představil Vision Pro nezapomenu do smrti. Vše bylo navíc ještě umocněno tím, že pár hodin poté, co Apple svoji největší novinku od představení iPhonu ukázal, měl jsem možnost ji vidět na vlastní oči v Divadle Steva Jobse. Byl to nezapomenutlený zážitek a jsem za něj Applu extrémně vděčný. Ovšem možná si stejně jako já kladete otázku, proč Apple vlastně vůbec Vision Pro ukázal veřejnosti.

Samotný Vision Pro se začne prodávat až v příštím roce a to ještě pouze v USA a dalších pár zemích. Přesto jej Apple světu již představil a možná si kladete otázku, proč. Pokud nejste vývojář, pak je Apple nepředstavil vám, představil je totiž zejména vývojářům, respektive z 99 % právě jim. Vision Pro je zcela nová platforma, pro kterou neexistuje nic a i když Apple bude ze začátku nabízet jednak vlastní aplikace, tak i filmy vznikající ve spolupráci s Disney a uvede rozhodně také pár těch nejzásadnějších aplikací, které lidé používají ve stovkách milonů. Nejdůležitější je získat si na svoji stranu vývojáře a to nejen ty nejznámější na světě, ale všechny.

Vývojáři jsou dnes důležitější než samotný produkt. K čemu by vám byla PS5, kdyby na ni nevycházely žádné hry. K čemu by byl iPhone bez aplikací a k čemu by byl Vision Pro bez aplikací. Toho si je vědom také Apple a zatímco ve světě videoher se v posledních letech uskutečňuje zhruba 10 velkých akvizic měsíčně s cílem získat vývojáře pro tu či onu platformu, Applu zatím stačí, že budou vyvíjet své aplikace také pro Vision Pro a právě proto jej ukázal s tak obrovským předstihem.

Ostatně, i podle toho, jak nám přímo v Cupertinu Apple Vision Pro prezentoval, první generace, kterou jsme měli možnost vidět, není určena pro masy a cena Vision Pro 119 990Kč z tohoto produktu rozhodně nedělá záležitost pro každého. O to víc je důležité podpořit vývojáře, aby již na této první generaci vznikaly aplikace, které motivují běžné uživatele ke koupi dalších, levnějších variant Vision Pro.