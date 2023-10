Revolučního iPhone se už nikdy nedočkáme, důvod je jednoduchý

Je v podstatě jedno, co si koupíte, ale jako příklad můžeme vzít třeba auto. Je jedno, jaká vozidla vezmeme v potaz, ale dejme tomu, že jezdíte například ve Fábii, klidně nové, a koupíte si novou X5 na vzduchu s V8. Když si tento vůz koupíte, budete nadšeni z jeho vlastností, ze všeho, co dokáže a z toho, jak jezdí. Když si však koupíte po pár letech novou X5, ten rozdíl už nikdy nebude takový jako poprvé, když jste přešli z Fábie. To stejné platí v situaci, kdy jezdíte 10 let starou Fábií a koupíte si novou. Rozdíl bude mnohem větší než v případě, kdy přecházíte každé 3 roky na novou generaci.

Přesně tak je to u telefonů, jen u nich si rok co rok lidé stěžují na to, jak málo toho nový iPhone přinesl a je to dobou, kterou jsme zažili. Když jste měli neomezené finanční možnosti v 90. letech a mohli jste si kupovat ty nejnovější vozy, také jste se setkávali téměř každý rok nebo dva s něčím novým, ať už to bylo ESP, vzduchový podvozek, lepší motor, vyhřívané stěrače, nezávislé topení a tak podobně. Zkrátka jste zažívali dobu, kdy výrobci mohli rok co rok přidávat něco nového, protože se zkrátka něco nového vymyslelo. Za poslední roky už těch novinek také není tolik jako dřív.

A přesně tak to bylo u prvních iPhonů. Byla to doba, kdy se vymýšlely věci jako digitalní kompas, akcelometr, gyroskop, retina displej, Touch ID, Face ID a tak podobně. A samozřejmě, že příchod Touch ID byl pro nás všechny mnohem víc wow, než když se po pár letech vyměnilo to, že někam přikládáte prst za to, že ukážete svůj obličej před kamerou. Zkrátka inovace, i když se udála, už nebyla tak intenzivní a tak zajímavá jako když Apple přišel s Touch ID a nahradil tak zadávání kódu na displeji.

Doba, kterou jsme zažili, se u smartphonů již nikdy nezopakuje a i když časem určitě přijde něco revolučního, jako například baterie s extrémní výdrží, bude to méně a méně častěji než dřív. Je tak hloupost očekávat, že každá jedna nová generace iPhone přinese něco revolučního, protože zkrátka nemá co a my si na to chtě nechtě musíme zvyknout. Například Vision Pro budou produktem, u kterého se rok co rok můžeme dočkat revoluce, která nás posadí na zadek, ovšem i tam to za pár let skončí a další generace již budou více evoluční než revoluční, ovšem tak to zkrátka chodí v jakémkoli odvětví technologií nebo průmyslu a není na tom nic špatného.