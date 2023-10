wefree získalo certifikaci Apple Certified Support Professional a je součástí Apple Consultants Network

Společnost wefree, člen technologické skupiny eD group, se stala součástí sítě profesionálů značky Apple. Získala totiž certifikaci Apple Certified Support Professional a oficiálně se tak zařadila mezi odborné poskytovatele služeb pro firemní klienty v síti Apple Consultants Network.

Certifikace Apple Certified Support Professional je jakýmsi osvědčením kvality nabízených služeb. Pro její získání firma dokládá hluboké znalosti Apple systémů a zkušenosti s implementací produktů.

„Úspěšně jsme absolvovali náročné testy potřebné k získání certifikace a jsme moc rádi, že jsme se stali součástí sítě odborníků Apple Consultants Network. Bereme to jako potvrzení toho, že svou práci děláme dobře,“ vyjádřil se k certifikaci Jan Tůma, jednatel wefree. Získáním certifikace se společnost oficiálně zařadila do sítě Apple Consultants Network. K té nyní patří teprve jako druhý subjekt v Česku a na Slovensku.

Konzultanti v síti pomáhají malým a středním firmám s určením nejlepší technologie pro jejich potřeby, s nastavením i podporou IT řešení. „Jako certifikovaní Apple konzultanti pomůžeme nejen s nákupem Apple produktů, ale také s implementací, správou a financováním. Největší odměnou pro nás jsou spokojené firmy a jejich zaměstnanci,“ uzavřel Jan Tůma.

Společnost wefree je odborníkem na firemní zákazníky využívající produkty Apple. Klientům pomáhá s úspěšnou implementací a správou těchto zařízení ve firemním prostředí a nabízí jim další služby jako IT outsourcing, prodej a pronájem, školení a uživatelskou podporu. Mezi její klienty patří např. Universal Music, Sirena Film, Proboston Creative, GoOut, Studio Najbrt, EKO Logistics či Follow Bubble.

eD group je technologická skupina působící ve střední Evropě v oblasti IT, obchodu, softwarových řešení, komunikace, e-commerce a technologií. Díky ročnímu obratu přesahujícímu 15 miliard korun je čtvrtou největší technologickou skupinou na českém trhu. Celkem je aktivní na třech evropských trzích, zaměstnává více než 650 odborníků a sdružuje přes 20 firem. Mezi největší patří velkoobchodní IT distributor eD system, IT distributor s přidanou hodnotou DNS či dodavatel softwarových řešení na míru E LINKX.