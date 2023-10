U letušek a stevardů Emirates už neuvidíte jiná zařízení než iPhony a iPady

Apple produkty se těší velké oblibě nejen na zemi, ale taktéž ve vzduchu. Mnozí piloti totiž využívají při pilotování iPady a co víc, jejich využití se začíná výrazně rozmáhat i mezi palubním personálem leteckých společností. Skvělým příkladem je i nynější krok letecké společnosti Emirates ze Spojených arabských emirátů. Ta je sice již dlouhodobě vnímána jako jedna z nejlepších a nejluxusnějších na světě, stále je u ní však co zlepšovat, o což se Emirates nyní snaží i na poli výbavy letušek a stevardů.

Aby se palubnímu personálu u Emirates pracovalo co nejlépe a zároveň aby měli cestující co možná největší komfort, rozhodla se nyní letecká společnost vybavit více než 20 000 jejích palubních pracovníků hardwarem z dílny Applu s cílem zlepšit celkově palubní služby cestujících i posádky. Jen za poslední rok investovala letecká společnost do Apple produktů více než 8,7 milionu dolarů, aby zajistila, že v rukou jejích zaměstnanců již neuvidíte nic jiného než iPady či iPhony. Na těch pak poběží speciálně vytvořené aplikace, které mají usnadnit spoustu věcí počínaje objednávkovým systémem občerstvení, pokračujíc přes nejrůznější informace o letu a konče přehledem profilů cestujících, který by měl personálu umožnit „na míru šité“ služby. Zkrátka a dobře, jablečné technologie a komfort jdou i zde ruku v ruce.