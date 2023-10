iPhony se dočkají v příštím roce malé revoluce v 5G připojení

Příští rok se má u iPhonů nést ve znamení výrazného kroku kupředu z hlediska 5G připojení. Poté, co jej začaly jablečné telefony v roce 2020 počínaje iPhonem 12 (Pro) poprvé podporovat, má totiž Apple v příštím roce v plánu své telefony „osadit“ modemy, který je z hlediska 5G kompatibility posunou na novou úroveň. A to doslova.

Velmi spolehlivý analytik Jeff Pu ze společnosti Haitong International Securities zjistil od svých zdrojů pocházejících dle všeho přímo z Applu, že minimálně u iPhonů 16 Pro se počítá s nasazením nové generace 5G modemu od Qualcommu, která je v mnoha ohledech docela revoluční. Jedná se konkrétně o modem Snapdragon X75, který Qualcomm oznámil v únoru letošního roku coby pomyslné přiblížení se k 6G sítím. Tento modem totiž nabízí vylepšenou agregaci, technologie pro rychlejší stahování, kombinovaný vysílač a přijímač 5G technologií mmWave a sub-6GHz či nižší energetickou náročnost a rozměry. Konkrétně má spotřebovávat zhruba o 20 % méně energie a v telefonu zabírat o 25 % méně místa, což je vzhledem k omezeným možnostem v těle iPhonů dost klíčové.

Zajímavé je pak i to, že se u Snapdragonu X75 počítá se zapojením umělé inteligence a strojového učení pro maximalizaci výkonu 5G a celkovou optimalizaci jeho funkčnosti. Ve výsledku se tedy máme opravdu na co těšit, jelikož 5G připojení by se díky tomuto modemu mělo dostat na zcela novou úroveň. Snad tedy bude jednak co nejvyšší a jednak si jí budeme schopni dosyta užít i my v České republice, kde mělo 5G poměrně vlažný start.