Nová sluchátka JBL LIVE 670NC a 770NC jsou konečně skladem!

Komerční sdělení: Společnost JBL nedávno představila své nejnovější přídavky do řady sluchátek LIVE, které nesou označení JBL LIVE 770NC a JBL LIVE 670NC. Tyto nové sluchátka disponují technologií True Adaptive Noise Cancelling a Smart Ambient, nabízejí pokročilé možnosti personalizace a dodávají vynikající JBL Signature Sound.

JBL LIVE 670NC lze zakoupit zde

JBL LIVE 770NC lze zakoupit zde

Společně s impozantním zvukem JBL Signature Sound, který vychází z 40mm dynamických měničů, JBL LIVE 770NC a JBL LIVE 670NC poskytují ohromující JBL Spatial Sound ze všech bezdrátových stereofonních zdrojů. Kvalitní bezdrátový zvuk je zajištěn pomocí technologie Bluetooth 5.3 a podpory LE Audio*, což vám umožní vychutnat si výjimečný zvuk. Jestliže upřednostňujete zvuk přizpůsobený vašim osobním preferencím, můžete si vytvořit vlastní sluchový profil prostřednictvím pokročilé technologie HARMAN Personi-Fi 2.0.

Když se ocitnete v situacích, kde potřebujete soustředit se na studium nebo výkon, pokročilá technologie JBL True Adaptive ANC automaticky reaguje na okolní realitu, potlačuje rušivé vlivy a zajišťuje maximální kvalitu zvuku. Naopak, pokud chcete vnímat svět kolem sebe, funkce Smart Ambient vylepšuje zvuky z vašeho okolí. I telefonní hovory jsou s těmito sluchátky snadné, díky dvěma mikrofonům s paprskovým tvarováním získáte dokonalou kvalitu hovoru.

Zůstaňte v kontaktu, bez ohledu na to, kam vás život zavede. Díky až 65 hodinám přehrávání to bude snadné. A pokud budete potřebovat nabít baterii, s JBL LIVE 770NC a JBL LIVE 670NC to půjde rychle a bez problémů. Díky rychlonabíjení získáte dalších 4 hodiny přehrávání za pouhých 5 minut, takže nic nezastaví vaši hudbu.

*K dispozici později prostřednictvím aktualizace OTA

Hlavní specifikace JBL LIVE 770NC a LIVE 670NC:

Bluetooth 5.3 s podporou zvuku LE*

True Adaptive Noise Cancelling s funkcí Smart Ambient

2 mikrofony s tvarováním paprsku pro dokonalé hovory

Prostorový zvuk JBL z jakéhokoli stereofonního obsahu a zařízení

Přizpůsobitelný zvukový zážitek díky Personi-Fi 2.0

Výdrž baterie až 50 hodin se zapnutým Bluetooth a ANC a až 65 hodin bez něj

5minutové rychlonabíjení pro další 4 hodiny přehrávání

Automatické přehrávání a pozastavení

Vícebodové připojení pro bezproblémové přepínání mezi zařízeními

Podpora aplikace JBL Headphones pro personalizaci a nastavení ekvalizéru

Sluchátka JBL 670NC a 770NC jsou již nyní skladem za cenu 3290 Kč, respektive 4490 Kč.

