iPhone je nejoblíbenějším smartphonem teenagerů

Jablečný smartphone je veleoblíbený u mladých lidí. Nejnovější průzkum investiční banky Piper Sandler mezi teenagery v Americe ukazuje, že popularita iPhonu je velmi vysoká. A co víc? Neovlivnil ji ani hospodářský pokles. Pro svou nejnovější zprávu Piper Sandler provedla průzkum mezi 9 192 teenagery po celých Spojených státech (z celkem 49 států), přičemž průměrný věk respondenta byl 15,7 let.

V posledním průzkumu v dubnu 2023 vlastnilo 87 % dotázaných teenagerů iPhone a 88 % z nich uvedlo, že mají v úmyslu koupit si jiný (zřejmě novější). V nové zprávě z října 2023 jsou tato čísla naprosto stejná. Rozdíl je však v Apple Wazch. V dubnu letošního roku 35 % dotázaných uvedlo, že vlastní také jablečné hodinky. V říjnu loňského roku to bylo 31 % dotázaných. Nyní je to 34 %. Pokud bychom tato data vztáhli na celé Spojené státy, tak teenageři v této zemi používají přibližně 14 milionů Apple Watch. Celkem 42 % z dotázaných také nyní uvedlo, že v posledním měsíci alespoň jednou použili Apple Pay. Dotazy směřovaly i do sféry virtuální reality. Celkem 31 % dotázaných v tomto říjnu odpovědělo, že vlastní nějaké VR zařízení. V dubnu to bylo dva procentní body méně. Pravidelné využívání VR však pokleslo. Zatímco v dubnu tohoto roku jej pravidelně používalo 14 % dotázaných, nyní to bylo jen 10 %.