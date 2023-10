Nejen iPady Pro! OLED displeje míří i na iPady Air a mini

Zatímco u iPhonů spoléhá Apple na OLED displeje již od roku 2017, u iPadů jsou stále využívané klasické LCD, maximálně pak s mini LED podsvícením. To se však má začít v průběhu příštího roku pomalu měnit s tím, že změna to bude do pár let pořádná. Zdroje analytické firmy Omdia totiž tvrdí, že Apple v současnosti pracuje nejen na iPadech Pro s OLED disleji, které chce představit v příštím roce, ale taktéž na iPadech Air a mini, které se mají dočkat postupem času stejné displejové technologie.

Podle zdrojů výše zmíněné analytické firmy už Apple na vývoji displejů pro iPady Air a mini začíná pomalu pracovat s tím, že jejich nasazení plánuje nejspíš na rok 2026. Schopen by toho sice byl samozřejmě i dříve, avšak vzhledem k tomu, že první iPady Pro dostanou OLEDy až příští rok, je třeba, aby pro ně byla tato novinka alespoň nějakou chvíli exkluzivní. U iPadů je navíc problém v tom, že se rozhodně nejedná o zařízení, které by měli uživatelé potřebu měnit každý rok, kvůli čemuž je třeba tento pomyslný „odskok“ prodloužit více než je tomu například u iPhonů. Pozdní nasazení OLED displejů a iPady Air a mini navíc zajistí Applu ve výsledku i možnost nakoupit tyto panely levněji, jelikož s jejich rozšířením na čím dál tím víc zařízení jejich výrobní cena samozřejmě klesá. Vyrábí je totiž najednou daleko více fabrik, než tomu bylo před lety, což sráží jejich cenu níže.