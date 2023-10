Chystaný iPad mini 7 bude zřejmě zklamáním

Přestože se zraky valné většiny uživatelů v současnosti zaměřují na blížící se příchod iPadů Pro s OLED displeji, v dohledné době bychom se měli kromě nich dočkat taktéž představení iPadů Air a mini. Zatímco však o modelu Air toho příliš mnoho nevíme, model mini před pár minutami částečně odkryl poměrně spolehlivý leaker vystupující na Twitteru pod přezdávkou @Tech_Rave. Není však příliš o co stát.

Jedním z největších neduhů současné generace iPadů mini je jejich displej trpící „želé efektem“. Ten lze velmi zjednodušeně popsat jako sekání animace části obrazovky pramenící z nesynchronní obnovovací frekvence celého panelu. Uživatelé tedy mohou ve výsledku vidět pouhým okem, jak se nejprve pohne jedna polovina displeje a až chvíli po ní druhá. Přestože časový rozestup mezi pohybem jedné a druhé poloviny displeje je naprosto minimální, vzhledem k jeho zahlédnutí pouhým okem mnohé uživatele štve a ti proto volají po tom, aby měla nová generace modelu mini displej se 120Hz frekvencí, který by problém řešil. To se ale přes notná volání jablíčkářů nestane. Apple má totiž u miniho i nadále v plánu zachovat Liquid Retina panel se 60Hz obnovovací frekvencí a co víc, žádné velké kroky kupředu nechystá ani u procesoru. Aktuální generace iPadu mini je totiž osazena čipem A15 Bionic, přičemž Apple chce u řady A setrvat, takže jedinými dvěma možnostmi je použití buď A16 Bionic, nebo A17 Pro. Pravděpodobnější je nicméně vzhledem k příchodu AAA her nasazení druhého jmenovaného procesoru.

iPad mini 7 se tak začíná čím dál tím víc jevit jen jako malý evoluční krok kupředu, než jako větší revoluce, která by přiměla majitele stávající generace k přechodu na něj. Možná i proto tak u něj Apple příliš netlačí na představení, jelikož vzhledem k jeho upgradům se dá předpokládat, že příliš velký poprask po představení nezpůsobí. Jakékoliv větší závěry bychom si ale měli samozřejmě udělat až poté, co jej kalifornský gigant oficiálně světu ukáže.