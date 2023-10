Objevilo se video iMacu s dotykovou obrazovkou!

O vývoji Maců s dotykovou obrazovkou jsme v minulosti slyšeli již nesčetněkrát a přestože Apple spekulace o dotykovém prostředí macOS na svých konferencích párkrát vyvrátil, v kuloárech se stále šušká o tom, že vývoj přeci jen probíhá. Jak navíc nyní odhalilo velmi zajímavé video, s myšlenkou dotykového ovládání Maců si svět pohrává minimálně od konce minulého století. To totiž začaly vznikat první iMacy ovladatelné dotykem, které sice nepocházely přímo z dílny Applu, avšak prodávaly je společnosti, který by dnes bylo možné přirovnat k Premium Resellerům. Ty si konkrétně iMacy G3 přizpůsobovali tak, aby je bylo možné ovládat dotykem coby automaty v kioscích. A jelikož se jedná i takto s odstupem času o poměrně zajímavý počin, byla by škoda vás na něj neupozornit. Na video se můžete podívat níže.