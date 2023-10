Jak ve Fotkách na iPhone sloučit alba

Nativní aplikace Fotky nabízí řadu skvělých funkcí včetně automatického třídění fotek osob (a v iOS 17 i zvířat) do sbírek. Někdy se může stát, že Fotky rozdělí stejnou osobu nebo zvíře do dvou různých sbírek, ale můžete je sloučit, aniž byste museli každou fotografii zvlášť přetahovat. Jak ve Fotkách v iOS 17 tato alba sloučit?

V průběhu života mají lidé tendenci měnit své fyzické rysy a mohou vypadat trochu jinak než dříve. Kvůli tomu si aplikace Fotky může myslet, že jde o jinou osobu, i když tomu tak není.

Jak ve Fotkách v iOS 17 sloučit alba s osobou nebo zvířetem

I když to není nic, co by zásadně ztěžovalo používání nativních Fotek na iPhonu, není důvod mít více alb stejné osoby. Možná budete chtít alba spojit, abyste si v aplikaci Fotky udělali pořádek a aby nabídka alb nebyla tak nepřehledná. Sloučení dvou alb stejné osoby je jednoduché a po jeho dokončení bude aplikace Fotky vypadat přehledněji než dříve.

Na iPhonu spusťte nativní Fotky.

Ve spodní části displeje klepněte na Alba .

. Zamiřte do sekce Lidé, zvířata a místa .

. Klepněte na Lidé a zvířata .

. Najděte sbírky, které chcete sloučit.

Nyní stačí jen náhled jedné sbírky jednoduše přetáhnout na druhou.

Po potvrzení sloučení se všechny fotografie z jedné kolekce přesunou do druhé. Sbírka pak převezme jméno osoby, do které jste fotografie sloučili. Další možností je vpravo nahoře klepnout na Vybrat, poté vybrat požadované sbírky a vpravo dole klepnout na Sloučit.