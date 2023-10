Jednu z nejzajímavějších vychytávek Apple TV posledních let se stane ještě využitelnější

Minulý měsíc jsme se dočkali vydání systému tvOS 17 s několika novými funkcemi a změnami, včetně podpory FaceTime, VPN a přepracovaného Ovládacího centra. Z nějakého důvodu však funkce zvýraznění dialogu systému tvOS 17 poněkud unikla pozornosti a nyní se zdá, že se s beta verzí systému tvOS 17.1 rozšiřuje i na starší modely HomePodů.

Apple vysvětluje, že funkce usnadňuje poslech dialogů v televizních pořadech a filmech tím, že je odděluje od zvuků v pozadí a posouvá do středu. To v praxi znamená, že „uživatelé mohou jasněji slyšet, co se říká, přes efekty, akci a hudbu ve filmu nebo televizním pořadu,“ říká Apple.

V původní verzi systému tvOS 17 byla funkce Zvýraznit dialogy dostupná pouze se zařízením HomePod druhé generace spárovaným s Apple TV 4K. S tvOS 17.1 a odpovídající verzí softwaru HomePodu ji však Apple zřejmě rozšíří i na uživatele HomePodu mini a HomePodu první generace. Tuto změnu jako první zaznamenal Zikmund Judge a podělil se o své zjištění na Mastodonu.

V rámci systému tvOS 17 patří zvýraznění dialogů mezi velmi příjemné doplňky, pročež by rozšíření na starší HomePody bylo jistě vítaným. Zbývá jen doufat, že bude tato změna zahrnuta i do ostré verze tvOS 17.1.