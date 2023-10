DJI ve své aplikaci nabízí možnost vyzkoušet si pilotovat virtuálního drona přesně jako toho skutečného

DJI aktualizovalo svoji aplikaci DJI Store a přidalo do ní velmi zajímavou novinku. Pokud jste si chtěli vyzkoušet, jaké to je pilotovat dron od DJI a neměli jste příležitost, nyní to můžete udělat virtuálně. Aplikace totiž nabízí možnost vyzkoušet si pilotování a musím říct, že jako člověk co s DJI Air 2s nalétal přes 100 hodin, mám i u virtuální hry pocit, jako bych řídil skutečný dron. Reakce, ovládání a vše je stejné jako ve skutečnosti a nechybí samozřejmě ani možnost přepnout se do kamery dronu, díky čemuž vidíte přesně to, co když pilotujete skutečný dron.

Hra navíc obsahuje různé mise, kdy musíte někam doletět, něco prozkoumat a tak podobně. Pokud jste se báli koupit si skutečný dron, abyste jej hned nerozbili, můžete si to nově vyzkoušet zdarma a bez obav z toho, že způsobíte nějaké škody. Navíc i zkušení piloti si zde mohou vyzkoušet nějaké nové manévry a věci, které je lepší natrénovat nejprve virtuálně, než je začnete podnikat s vašim skutečným dronm. Hra zatím obsahuje pouze jediný dron a to DJI Mini 4 Pro. Do budoucna se však pravděpodobně objeví i další modely.

DJI Store si můžete zdarma stáhnout přímo zde.