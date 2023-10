Apple myslí u Vision Pro i na ty nejmenší detaily. Zde je důkaz

S náhlavní soupravou Apple Vision Pro vytvoří vestavěné kamery virtuální reprezentaci uživatele, jež se mu podobá a Apple ji nazývá Persona. Tu pak lze využít v aplikacích pro videochat, jako je FaceTime. Vytvoření Persony zahrnuje 3D snímání obličeje a horní části těla, ale ukazuje se, že technologie společnosti Apple nebude dostatečně pokročilá, aby byla schopná zohlednit brýle. Jak poznamenal uživatel X @M1Astra, kód systému naznačuje, že VisionOS vyžaduje, aby uživatelé odstranili vše, co zakrývá obličej, tedy i brýle. Podle všeho neexistuje žádný druh sekundárního skenovacího mechanismu, který by samostatně zachytil brýle uživatele, pročež místo toho nabídne Apple výběr různých předpřipravených možností, kterými svou digitální podobu budete moci opatřit, aby tak více odpovídala skutečnému vzezření.

Fotogalerie vision-pro-persona-glasses Vision Pro Vision Pro bryle bryle vision pro Cena Vision Pro v ČR Cena Vision Pro v ČR vision pro magsafe apple_vision_pro Vstoupit do galerie

V kódu systému visionOS lze narazit na indicie, které ukazují, že uživatelé systému Vision Pro si budou moci vybrat z řady různých možností dioptrických i slunečních brýlí s tlustými i tenkými obroučkami, které budou mít běžné tvary, tedy čtvercové, zaoblené, oválné a další.

Pravděpodobně bude možné najít něco, co se bude do značné míry blížit vlastním obroučkám uživatele, přesná shoda však nemusí být k dispozici. Prozatím není jasné, zda bude výběr zahrnovat různé barevné varianty, ale podobnou úroveň přizpůsobení lze od cupertinského giganta očekávat. Apple používá kamery Vision Pro k tomu, aby do virtuálního avatara přenesl výrazy obličeje a pohyby rukou uživatele, což mu dodává realističtější dojem. Jde o jeden z aspektů VisionOS, na jehož zdokonalení Apple pracuje před uvedením náhlavní soupravy na trh.