Levná verze Vision Pro možná nikdy nedorazí, Vision Pro 2 pak nejdřív za 4 roky

Když Apple na červnové WWDC odhalil světu svůj první AR/VR headset Vision Pro, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Technologicky se sice jedná o naprosto neuvěřitelné zařízení, jeho cenovka je však bohužel taktéž do jisté míry neuvěřitelná, kvůli čemuž je velkou otázkou, jaké oblibě se bude produkt těšit. Podle analytika Ming-Chi Kua to však příliš veselé nebude, což do značné míry ovlivní i budoucí plány Applu s tímto produktem.

Kuo ve své nejnovější zprávě pro investory uvedl, že v příštím roce prodá Apple něco mezi 400 až 600 tisíci jednotek Vision Pro, což je značně méně, než s jakými prodeji počítal ještě před jeho představením. Analýzy Applu mu však měly napovědět, že i vzhledem k současné situaci ve světě nebude hlad po produktu tak velký, jak měl být, čemuž již byly přizpůsobeny i plány na jeho výrobu. Rozmach tohoto produktu ve světě se tedy do jisté míry odkládá a s ním bohužel i další plány Applu v rámci této nové produktové kategorie.

Po představení headsetu se čile hovořilo o tom, že jej Apple za rok či dva doplní výrazně levnější, hardwarově „okleštěnou“ verzí, která umožní jablíčkářům vstoupit do AR/VR světa z hlediska financí daleko snáz. Vzhledem k plánovaným prodejům headsetu pro příští rok však měl Apple podle Kua vývoj levné verze Vision Pro zrušit, tedy velmi pravděpodobně. Namísto toho se má nyní věnovat práci na Vision Pro 2. generace, který by měl dorazit nejdříve v roce 2027. Co přesně by mohl přinést je nicméně zatím zcela nejasné, protože je do finálního dokončení produktu ještě skutečně daleko. Tak či tak, zprávy o budoucnosti headasetu, které Kuo nyní poskytl, veselé rozhodně nejsou.