iPhony 15 táhly víc než porno! Pornhub ukázal, jak mu představení Apple novinek zahýbalo s návštěvností

Zářijová Apple Keynote je bezesporu jednou z nejsledovanějších celosvětových události roku – tedy alespoň z hlediska technologií. Ačkoliv přesná čísla Apple nezveřejňuje, jen z ukazatelů online sledujících například na YouTube je jasné, že se bavíme o sledovanosti v nižších desítkách milionů lidí. Vždyť nyní svítí u záznamu livestramu na YouTubu Applu dobrých 30 milionů zhlédnutí, přičemž je jasné, že spousty jablíčkářů sledují živé vysílání přímo na jeho webu. Důvod je přitom zcela zřejmý – chtějí vidět nejnovější modely iPhonů, hodinek Apple Watch a další technologický vývoj a gadgety. Takto zajímavá událost samozřejmě ovlivňuje i návštěvnost takových webových gigantů jako je Pornhub, který se letos vůbec poprvé rozhodl zveřejnit statistiky, které propad jeho sledovanosti v době konání Keynote odhalují. Právě statistiky totiž tato stránka pro dospělé v poslední době ukazuje opravdu ráda a nutno podotknout, že jsou vždy velmi zajímavé. Ostatně, přesvědčte se sami v grafu. Je na prvním místě v galerii níže, na dalších místech jsou pak vtípky z reklamní kampaně Pornhubu. Abyste si statistiku prohlédli lépe, doporučujeme v galerii kliknout/tapnout na ikonu lupy, čímž si snímek otevřete na samostatné stránce. Bohužel, jakékoliv jeho rozstříhání by nedávalo vzhledem k návaznosti smysl.

Pornhub monitoroval svou návštěvnost v průběhu představení každého nového Apple produktu od hodinek po iPhony. Rozdělíme-li údaje na sledovanost na zařízeních Apple a na zařízeních jiných než Apple, nikoho asi nepřekvapí, že u jablíčkářů došlo k většímu poklesu návštěvnosti Pornhubu než u Androiďáků. Velmi zajímavé je pak to, že k největšímu z nich došlo v 19:11 během představení hodinek Apple Watch Series 9 a 10, a to o -11,6 %. K druhému největšímu poklesu návštěvnosti došlo během odhalení iPhonu 15 Pro, a to v 19:56 s poklesem -11,4 %.

Z dostupných statistik se nicméně dá vyčíst třeba i to, že jablíčkáři mají blízko i k ekologickým cílům představené během streamu. Během tohoto segmentu byla návštěvnost na úrovni -5 %. Po skončení akce zůstala návštěvnost uživatelů Apple podprůměrná, jelikož zřejmě zkoumali technické specifikace novinek. To androiďáci se vrátili do zaběhlých pornokolejí poměrně rychle, jak ostatně můžete v grafu také vidět.