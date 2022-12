Pornhub se pochlubil statistikami za rok 2022. Na co se nejčastěji Češi dívali?

Říká se, že na porno se dívá každý a kdo tvrdí, že ne, dívá se dvakrát tak často jako běžný divák. Vzhledem k tomuto tvrzení se tak dá víceméně předpokládat, že mnohým z vás nebude cizí portál Pornhub, který je jedním z nejnavštěvovanějších erotických portálů světa nabízející snad vše, po čem vaše zvrhlé já touží. Pokud se jdete čas od času na tyto stránky “odreagovat” i vy, mohly by vás zajímat statistiky, které Pornhub čerstvě zveřejnil.

Na rozdíl od předešlých let nezveřejnil tentokrát portál statistiky své návštěvnosti, která se pohybuje ve vyšších desítkách až nižších stovkách miliard za rok. Proč se tak stalo sice Pornhub neprozradil, je však velmi pravděpodobné, že je to proto, že jsou čísla oproti loňskému a předloňskému roku o něco horší, jelikož loni uvěznila pandemie koronaviru doma extrémní množství lidí, kteří právě obsah z Pornhub ve velkém konzumovali. Lví podíl na tom má ostatně i fakt, že dlouhé měsíce nabízela stránka zdarma Premium videa ve snaze pomoci udržet lidi po celém světě doma.

Zatímco přesná čísla celkových návštěv k dispozici bohužel letos nejsou, dočkali jsme se odhalení celé řady dalších zajímavostí. Jako již tradičně se dozvídáme například jméno nejvyhledávanější pornoherečky letošního roku, kterou se stala Abella Danger. Druhé místo pak pro sebe uzurpovala Lana Rhoades a třetí pak Angela White. První dvě místa se tedy meziročně jen prohodila, přičemž totéž platí i o třetím a čtvrtém místě. Čtvrtá totiž letos byla Eva Elfie, která loni skončila třetí. Poměrně zajímavé je pak to, že ještě relativně nedávná hvězda Mia Khalifa se po loňském pádu z nejvyšších pater až na sedmou příčku na tomto místě udržela i letos. Její obliba tedy sice neroste, ale ani neklesá, což je vzhledem k tomu, že její hlavní boom je již nenávratně pryč poměrně zajímavé.

Za pozornost stojí i žebříček nejvyhledávanějších výrazu letošního roku. Tomu vládne pojem hentai, následovaný japanise a milf. Zle si nevedly ani japanise či pinay. Obecně se pak dá říci, že nejvyhledávanějšími se stala videa, ve kterých účinkují ženy z Asie, jelikož právě asijské národnosti jsou v žebříčku zastoupeny nejčastěji. Co se týče frekvence sledování porna, v tom Češi a Slováci bohužel propadli, jelikož se nedostali ani do prvních dvacítek zemí. Na druhou stranu, vzhledem k relativně nízkému počtu obyvatel obou národů je jasné, že měřit síly s národy mnohonásobně početnějšími ve sledování porna těžko můžeme. Pokud by vás pak zajímalo, na jaká videa se v Česku a na Slovensku díváme nejraději, jsou to videa s lesbickou tématikou. Stejný vkus má i celá Severní Amerika a velká část Ameriky Jižní. V Africe frčí zase černošky, v Německu MILF a Rusové si libují v hentai. Oproti loňsku se tak obliba daných „žánrů“ prakticky nezměnila.

Co se pak týče technologií, na kterých porno sledujeme, z 84 % se jedná o mobilní telefony. U počítače pak sedí 13 % uživatelů a na tabletu jej konzumují 3 % diváků. Právě tablety se tedy meziročně propadly o 34 %, přičemž propad hlásí i klasické počítače a to o 6 %. Naopak sledování na mobilech povyskočilo o 1 %. Pro fanoušky Applu je pak velmi zajímavé to, že 48,3 % mobilní návštěvnosti tvořili právě oni, což znamená meziroční nárůst o 6,2 %. Naopak Android si meziročně pohoršil o 5 %. Rostlo se ale i v případě macOS. Z Maců s macOS se na porno dívá 28,4 % diváků, což znamená meziroční nárůst o 4,1 %. Králem této kategorie je nicméně samozřejmě Windows s jeho 64,7 %. Ze statistik toho ale vyčtete mnohem víc a proto si je určitě nenechte utéci. Všechny jsou v galerii výše.