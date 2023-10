iBusiness Thein spouští projekt Mac@Dev s cílem ztrojnásobit počty Apple Maců u českých vývojářů

Tisková zpráva: Společnost iBusiness Thein, spadající do investiční skupiny Thein Tomáše Budníka, představuje nový projekt Mac@Dev, jehož cílem je významné zvýšení počtu uživatelů Apple Maců v prostředí českých vývojářských týmů a firem – a to na trojnásobek v porovnání s dneškem. Předpokladem úspěchu je přitom práce s firemními klienty na celkové redefinici způsobu, jakým dnes velké společnosti přistupují k využívání technologií a motivaci zaměstnanců.

Společnost iBusiness Thein startuje projekt Mac@Dev, jehož stěžejním cílem je poskytnout vývojářskému sektoru nové a inovativní způsoby, jak dosáhnout při práci větší efektivity i konkurenční výhody díky využívání Maců a dalších Apple produktů.

“Jestliže naší misí je postupně měnit prostředí českých firem z Windows počítačů na Macy, tak projekt Mac@Dev představuje strategii, jak toho poměrně rychle dosáhnout v konkrétním segmentu. Zkombinovali jsme know how a data Applu s naší znalostí trhu a stali se exkluzivními partnery Applu pro tento projekt v České republice,” říká Jana Studničková, CEO iBusiness Thein, a doplňuje: “V současnosti je penetrace Maců u českých vývojářů pod 10 % a naším cílem je toto číslo v následujících třech letech navýšit na 30 %. Taková úroveň je dnes třeba v Německu. V USA se jedná o zhruba 60 %. Daleko vyšší zastoupení Maců na jiných trzích ukazuje, že náš cíl je reálný a že je na čase přinést do této komunity dostatek informací o všech jejich výhodách.”

Projekt Mac@Dev zahrnuje masivní edukaci o možnostech využití platformy pro vývojáře a konkrétní propozici pro firmy, kterým je určen. “Naším cílem je oslovovat především firmy s většími týmy in-house vývojářů nebo samostatné větší software housy. Pro jednotlivce pracující v těchto týmech pak připravujeme řadu materiálů, akcí i speciální web, který jim výhody přechodu na Mac představí. Pamatujeme i na to, že některé typy vývojářských profesí s Macem opravdu kompatibilní nejsou a netajíme se proto s tím, že naší cílovkou není úplně každý,” upřesňuje Studničková a doplňuje: “Pro řadu lidí nicméně bude příjemným překvapením, jak moc je Apple prostředí vhodné pro vývoj nejen v rámci iOS. Dle studie Forrester Mac navíc poskytuje v základní verzi výpočetní výkon srovnatelný s tím, který běžně potřebovali a dostávali jen ti nejnáročnější uživatelé, což opět rozšiřuje možnosti upotřebení.”

Kromě funkčního prostředí a nových možností inovace hodlá iBusiness Thein firmám představit Mac jako nástroj k náboru nových a motivaci stávajících zaměstnanců. Relevanci tohoto faktoru již nyní rovněž potvrzuje řada studií. Dle jednoho ze známých průzkumů až 71 % studentů jednoznačně preferuje Mac před PC. Do budoucna se tedy může jednat o důležitý aspekt na vysoce konkurenčním trhu práce.