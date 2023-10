Technologický vrchol od Hermés: Powerbanka za 12 700Kč vám přidá 30% kapacity iPhone

Módní dům Hermés představil novou řadu technologických vychytávek, mezi nimiž nechybí ani na první pohled opravdu pěkná powerbanka. Ta je samozřejmě celá obalena do legendární Hermés kůže a nabízí bezdrátové Qi nabíjení s výkonem až 7,5W nebo nabíjení USB-C s výkonem 10W. Dokonce nechybí ani zajímavé Hermés Paris měřidlo stavu baterie, jak sám výrobce uvádí a nutno uznat, že to vypadá skutečně perfektně.

Vše má jeden jediný drobný háček. Za svých 12 700Kč totiž dostanete powerbanku, která jak výrobce uvádí, dokáže zvýšit výdrž baterie vašeho iPhone 13 o neuvěřitelných 30 %. Pokud se vám to zdá nějak málo, pak se nepletete. Hermés je sice absolutní High Fashion značka, ovšem co je moc, to je příliš a když už udělali návrháři opravdu pěkné tělo, mohli dovnitř dát baterii, která by byla dobrá alespoň na to, abyste si byť jen jednou nabili svůj iPhone. Na druhou stranu můžete tuto powerbanku používat jako bezdrátovou nabíječku a ušetřit, protože klasická bezdrátová nabíječka od Hermés stojí 38 000Kč. Když si pak připlatíte, dostanete powerbanku s názvem Volt’H Maxi power bank a ta zvládne váš telefon nabít dokonce 2x, ovšem stojí 15 700Kč.