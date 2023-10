MacBook Pro s Dynamic Islandem je na cestě? Nenechte se vysmát

Nejrůznější úniky informací a spekulace jsou ve fanouškovském světě Applu de facto denním chlebem. Zatímco však některé stojí za pozornost, jelikož budoucnost Apple produktů skutečně odhalují, jiné lze poměrně jednoduše vyvrátit a označit je za nesmyslné. Přesně to je i případ nynějšího úniku grafické miniatury MacBooku, na jejímž displeji je něco, co vypadá jako Dynamic Island. Akorát, že se o Dynamic Island zcela určitě nejedná, byť to na sociálních sítích spousta uživatelů tvrdí.

Grafickou miniaturu, která se nachází v macOS Sonoma 14.0, zveřejnil na svém twitterovém účtu konkrétně leaker vystupující pod přezdívkou @IceCoolTech s tím, že se dle něj a jeho zdrojů jedná zaručeně o Dynamic Island. Realita je však taková, že se o prvek známý z iPhonů 14 Pro a 15 (Pro) nejedná a to z velmi jednoduchého důvodu – Dynamic Island není Applem v podobných jednoduchých grafikách vyobrazován ve stavu, kdy je v něm něco zobrazeno a tedy je větší než je jinak standardem. Jinými slovy, kdyby se o Dynamic Island skutečně jednalo, byl by obdélník v horní části displeje objevené grafiky podstatně menší, aby poměrově odpovídal neaktivnímu Dynamic Islandu. Pokud se pak ptáte na to, co tedy grafika vlastně vyobrazuje, je to pravděpodobně Lock Screen Macu, kdy horní obdélník naznačuje umístění hodin a data. Na MacBooky Pro s Dynamic Islandy si tedy budeme muset určitě ještě nějakou dobu počkat, jelikož minimálně grafika z macOS Sonoma je opravdu neodhaluje.