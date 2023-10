Přidejte si odkaz na LsA přímo do docku v macOS Sonoma

MacOS Sonoma přináší vychytávku, kterou jsme dodnes museli dělat složitě přes aplikace třetích stran. Nově můžete jakoukoli webovou stránku na světě jednoduše přidat do svého docku, stejně jako v případě iOS přímo na home screen. Oblíbenou stránku stačí načíst v macOS Sonoma v Safari a poté jednoduše zvolit v menuBar soubor a zde přidat do Docku. Pokud má webová stránka flavicon jako například LsA, okamžitě se načte přímo do vašeho docku a vy tak jednoduše vidíte, o jaký web se jedná.

Pracovat s tímto zástupcem můžete jako s klasickými ikonami aplikací v docku, můžete změnit uspořádání, smazat ji přesunutím na koš a tak dále. Po supuštění se načte aplikace, ve které uvidíte aktuální verzi webové stránky, stejně jako v samotném Safari. Pokud tedy chodíte na nějaký web často, je to ideální způsob jak se k němu dostat co nejrychleji.