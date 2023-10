Pozor! Bezdrátové nabíječky v těchto autech mohou nenávratně poškodit vaše iPhony 15

Bezdrátové nabíječky integrované v autech se staly za poslední roky již jakýmsi standardem, který dokáže komfort cestujících při cestování velmi slušně zvýšit. Bohužel se však zdá, že ne všechny integrované nabíječky si rozumí s nejnovějšími iPhony a co víc, dokáží je dokonce nenávratně poškodit. Tvrdí to alespoň čím dál tím víc majitelů iPhonů 15 (Pro) na sociálních sítích či diskuzních fórech, dle kterých jim bezdrátové nabíječky ve vozech BMW vyřadily z provozu NFC čip a tedy ve výsledku i Apple Pay a tak podobně.

Podle výše zmíněných příspěvků stačí ke zničení NFC čipu jen nabíjet iPhone přes integrovanou bezdrátovou nabíječku ve voze BMW. Na telefonech v takovém případě vyskočí hláška informující o nemožnosti nastavit Apple Pay, přičemž jakmile se tak stane, jsou všechny přidané karty deaktivovány a již je nejde přidat a to ani po úplném obnovení telefonu. Apple měl majitelům takto poškozených iPhonů potvrdit, že NFC čip v nich je skutečně zničen, přičemž toto poškození vyřešil v rámci záruky výměnou zničeného telefonu za nový. Háček je však v tom, že ani ten některým „šťastlivcům“ nevydržel příliš dlouho, jelikož jej integrovaná nabíječka v BMW opět poškodila.

Ačkoliv je pravdou, že stížností je zatím relativně málo a tedy nemá panikařit, využíváte-li ve vašem BMW integrovanou nabíječku, není od věci s tím preventivně alespoň prozatím přestat. Dá se totiž očekávat, že se co nevidět dočkáme bližších informací o celém problému ať už od Applu či od BMW. V tuto chvíli totiž nevíme ve výsledku jak to, zda jsou problémem zastiženy všechny iPhony 15, tak ani to, jaké vozy BMW problémem trpí. Jak navíc uvádíme výše, s výměnou telefonu v rámci záruky by neměl být žádný problém, takže pokud se již vyřazení Apple Pay z provozu po nabíjení projevilo i u vás, reklamace se rozhodně nebojte.