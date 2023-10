Majitelé Apple Watch Ultra hlásí problém s jejich displejem

Apple zažívá v poslední době poměrně náročné softwarové období. Řešil totiž hned několik poměrně nepříjemných softwarových chyb a jak se zdá, dalších pár jej ještě čeká vyřešit. Poté, co přiznal problémy s přehříváním iPhonů 15 Pro (Max) kvůli softwarové chybě, si totiž nyní začali jablíčkáři stěžovat na špatnou čitelnost displeje Apple Watch Ultra 1 a 2. A jak už správně tušíte, příčinou je software.

Sociální sítě i diskuzní fóra po celém světě se začínají pomalu plnit příspěvky nešťastných jablíčkářů, kteří poukazují na to, že jim jdou údaje z displejů Apple Watch Series 1 a Series 2 špatně číst. Na vině je dle všeho softwarová chyba, která špatně ovládá jas displeje přes senzor okolního světla. Jinými slovy, jas displeje se nyní na Apple Watch Ultra může nastavovat automaticky podle okolního světla špatně, což vede právě ke zhoršené čitelnost displeje. Apple nicméně alespoň podle některých jablíčkářů již o problému ví a pracuje na jeho opravě, která by měla dorazit v některé z budoucích verzi watchOS 10. Do té doby však bohužel neexistuje alternativní způsob, jak celou problematiku vyřešit a majitelům Apple Watch Ultra tedy nezbývá nic jiného než problém tolerovat a čekat, až jej Apple opraví.