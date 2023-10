Counter-Strike 2 si na Macu (zatím) nezahrajete

Společnost Valve minulý týden vydala Counter-Strike 2, tento očekávaný bezplatný upgrade pro majitele hry Counter-Strike: Global Offensive, však hráče na počítačích Mac ponechal ve štychu. Aktualizace na Macích prakticky znemožnila spuštění hry a zdá se, že se uživatelé verze pro macOS v nejbližší době nedočkají.

Vydání titulu bylo pro majitele Counter-Strike: Global Offensive spojeno s 26GB aktualizací, včetně těch s jablečnými stroji. Bohužel, v případě macOS po instalaci čekalo natěšené hráče nemilé překvapení. Steam se totiž následně pokouší inicializovat spustitelný soubor pro Windows, pročež museli někteří uživatelé sáhnout k řešení, jak upgrade zvrátit a získat tak přístup k CS:GO, což má však k ideálnímu stavu daleko.

Společnost Valve ve službě Steam na produktové stránce hry Counter-Strike v tichosti odstranila symbol macOS, zatímco jediná zmínka o tomto opomenutí pro hru Counter-Strike 2 se objevuje v oficiálních FAQ společnosti. Na dotaz týkající se podpory Maců se setkáme s odpovědí: „CS2 není v tuto chvíli pro Mac k dispozici“ a žádné bližší informace zde nenajdeme.

V této souvislosti lze říci, že se společnosti Valve nepodařilo dostatečně varovat uživatele počítačů Mac, z nichž mnozí ve hře CS:GO strávili tisíce hodin a utratili stovky dolarů za nákupy inventáře. Jeden z hráčů na Macu na Redditu napsal: „V CS:GO jsem strávil asi 6 000 hodin, do inventáře investoval asi 500 dolarů. Mám to teď všechno hodit za hlavu?“ Dále vyjadřuje své hluboké zklamání a na adresu společnosti poukazuje, jak v minulosti veřejně odsuzovala monopol Windows, zatímco mu sama absencí podpory macOS do značné míry nahrává.

Fotogalerie Counter-Strike 2 Steam 1 Counter-Strike 2 Steam 2 Counter-Strike 2 Steam 3 Counter-Strike 2 Steam 4 Counter-Strike 2 Steam 5 Counter-Strike 2 Steam 6 Counter-Strike 2 Steam 7 Vstoupit do galerie

Counter-Strike: Global Offensive je jednou z nejoblíbenějších a nejdéle hraných her na macOS s velkou komunitou příznivců, pročež je chybějící podpora i transparentnost ze strany Valve pro uživatele Maců, kteří by rádi povýšili na Counter-Strike 2, o to více zarážející. Někteří se domnívají, že verze pro macOS je ve vývoji, pokud by se to potvrdilo, lze však spíše počítat se směrováním k Rosettě 2 než verzi s nativní podporou čipů Apple. Bez jakéhokoli vyjádření se společnosti Valve k tomuto tématu, to však zůstává čistě na úrovni spekulací.

Hra, o které se dlouho hovořilo a byla oficiálně oznámena v březnu, aktualizuje mnoho oblíbených map a využívá vlastní engine Source 2 společnosti Valve, který obsahuje ostřejší textury, realističtější světlo a novou geometrii. Pakliže Valve zaujme konkrétní postoj a k záležitosti sdělí jakékoli podrobnosti, budeme o tom informovat.