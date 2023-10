Apple Pencil 3 se dočká malé revoluce v používání

Od představení první generace Apple Pencil uplyne již brzy osm let, od představení druhé generace nás pak dělí dlouhých pět let. Je tedy na čase, aby Apple přišel se třetí generací tohoto produktu, která bude oproti dvěma předešlým zase o kus technologicky dál. Jak se však zdá, stát by se tak mělo snad již v příštím roce a díky leakerovi Majin Bu již známe první upgrade, který by měl tento model přinést.

Leaker zveřejnil před pár hodinami na svém twitterovém účtu informace o tom, že podle jeho zdrojů má Apple v plánu Apple Pencil 3. generace vybavit novým typem hrotů. Ty budou konkrétně vyměnitelné, přičemž uživatel si je bude moci jednoduše měnit díky magnetickému mechanismu tak, jak bude zrovna pro daný projekt potřebovat. Pokud tedy bude například potřebovat tlustou čáru, sáhne po tlustém hrotu. Bude-li mu naopak pro danou činnost dávat větší smysl tužka s hrotem o minimální tloušťce, sáhne po tenkém hrotu a jednoduše jej na Pencil přidělá.

Velmi zajímavé je pak to, že jednotlivé hroty by nemusely být jen „hloupými“ kusy tvrzeného silikonu či plastu, ale mohly by v Apple Pencil spouštět nejrůznější interakce s ohledem na to, na co jsou nejvyužitelnější. Jelikož si však na představení této novinky počkáme minimálně do příštího roku, kdy jsou údajně v plánu i nové iPady Pro s OLED displeji, zatím nemá příliš smysl z hlediska funkcí jakkoliv více předbíhat.