Qnotes 3: Poznámkový blok, který vám usnadní osobní i pracovní život

Když se řekne NAS stanice, valné většině uživatelů se „na první dobrou“ vybaví domácí či firemní cloudové úložiště pro soubory, popřípadě stanice umožňující streaming například filmů či seriálů do televize. NASy však lze využívat i k o poznání komornějším účelům, které jsou však leckdy neméně užitečné. NASy z dílny společnosti QNAP například nabízí možnost tvorby a sdílení poznámek pomocí mobilní aplikace Qnotes 3. A jelikož jí již nějakou dobu využívám, je na čase vás s ní seznámit.

Abyste mohli aplikaci Qnotes 3 na QNAPu využívat, je nejprve nutné provést na něj instalaci příslušné aplikace, která tuto funkci zprovozní. Tato aplikace nese konkrétně název Notes Station 3, stáhnete jí klasicky z Centra aplikací (App Center), kde je k dispozici zcela zdarma. Poté vás čeká krátký instalační proces, kdy se vše nakonfiguruje na následné fungování a je hotovo. Prakticky od této chvíle je tedy možné začít. Ještě než se dostanu k rozboru aplikace bych ale rád zmínil, že po instalaci Qnotes 3 na NAS lze tuto aplikaci využívat i jinak než právě přes mobilní aplikaci. K poznámkám v Qnotes 3 lze totiž přistupovat i přes webový prohlížeč, který nabízí ve výsledku tytéž možnosti, které si popíšeme u mobilní aplikace níže. Ovládání této webové aplikace je pak skutečně velmi intuitivní a zkrátka takové, aby s ní byla radost pracovat.

Využití aplikace Qnotes3 je ve své podstatě naprosto jednoduché. Stačí jí totiž stáhnout do vašeho smartphone přes App Store, Google Play či přímo do androidího telefonu, následně se do ní přihlásit pomocí vašeho NASu (přes síť, ve které se NAS nalézá, či přes vyplnění QID) a je hotovo. Jakmile takto učiníte, máte k dispozici rozhraní pro tvorbu poznámek, které jsou samozřejmě uchovávány přímo na vašem domácím cloudovém úložišti, takže nad nimi máte naprostou kontrolu. Mimochodem, pokud máte NASů od QNAP vícero (nebo k nim máte alespoň přístup), lze se je do aplikace přidat a poznámky si ukládat na vícero z nich zkrátka tak, jak potřebujete. Není tedy problém například pracovní poznámky ukládat na jeden NAS, zatímco ty osobní na NAS druhý a mít tedy v tomto směru naprostý pořádek. A pozor, poznámky jsou sice ukládány primárně na NAS, nicméně zrcadlí se i do telefonu, díky čemuž je tak můžete spravovat i offline a stejně tak můžete bez připojení k internetu nové poznámky vytvářet. Jakmile se pak připojíte k internetu, je vše samozřejmě synchronizováno s NASem a tím pádem tedy jednoduše dostupné odkudkoliv.

Tvorba poznámek jako takových je v Qnotes 3 naprosto jednoduchá. Jakmile totiž aplikaci spustíte a dostanete se na domovskou stránku s přidanými NASy, stačí stisknout ikonu symbolizující stránku s tužkou a okamžitě se vám zobrazí rozhraní pro zaznamenání textu. To „pojme“ jak text, tak samozřejmě i odkazy, obrázky a tak podobně. Aby se vám poznámky lépe spravovaly, lze je opatřit takzvanými tagy, podle kterých je lze následně jednoduše vyhledávat či sdružovat s dalšími tématickými poznámkami, je-li to potřeba.

Jedním z hlavních benefitů Qnotes 3 je možnost sdílení poznámek s ostatními uživateli, přičemž těm lze v případě vlastnictví dané poznámky nastavit „práva“ – konkrétně buď možnost úprav dané poznámky, nebo jen jejího čtení. Jinými slovy, takto nasdílené poznámky vám mohou pomoci v domlouvání se nad určitými věcmi v rodině či v práci, kdy budou všichni moci vepisovat do poznámkového vlákna své myšlenky, a stejně tak mohou mít jen informační charakter při nastavení možnosti „jen pro čtení“. Sdílení poznámek z Qnotes 3 s okolím je přitom naprostá hračka – aplikace vám totiž vygeneruje odkaz, který stačí poslat osobě, se kterou chcete poznámku sdílet a je hotovo. Ve chvíli, kdy už jí sdílet nechcete, pak lze přes aplikaci okamžitě sdílení zastavit.

Qnotes 3 navíc není jen o psaní textových, grafických či zvukových poznámek. K dispozici jsou totiž třeba i možnosti tvorby seznamu (tedy obdoba Připomínek od Applu), kdy si jednoduše vytvoříte seznam z toho, co je třeba splnit, nakoupit či cokoliv podobného a jakmile tak učiníte, jednotlivé body „odklikáte“ coby splněné. I tyto seznamy lze pak samozřejmě sdílet s ostatními uživateli, což se může hodit jak v osobním životě pro nákupy, domácí povinnosti a tak podobně, tak i práci a rozdělení úkolů, které je třeba splnit.

Obecně lze říci, že pokud již řešení ze softwarového ekosystému NASů z dílny QNAP využíváte, je Qnotes 3 zcela určitě dalším dílkem do této skládačky. Spolehlivost této aplikace je totiž naprosto bezproblémová a možnosti využití skoro až neomezené. Pokud vám je tedy sympatičtější mít své poznámky uložené na osobní cloudové stanici, je toto řešení rozhodně jedním z nejlepších, které lze v tomto směru využít.