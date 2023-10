Jak v iOS 17 používat funkce pro zdraví zraku

Stejně jako téměř vše v našem životě, i používání iPhonů má své minusy. Kromě toho, že můžete trávit hodiny konzumací obsahu, který pro vás nebude mít hodnotu, může příliš mnoho času stráveného v místnosti a na obrazovce vést k pozdějším zdravotním problémům.

V operačním systému iOS 17 představila společnost Apple hned několik nových funkcí, které vám pomohou lépe pečovat o zdraví vašeho zraku. V tomto článku se tedy zaměříme na to, co potřebujete vědět o aktualizacích společnosti Apple týkajících se zdraví zraku v systému iOS 17, a také to, jak je používat.

Doba na denním světle

Nástroje jako Čas u obrazovky nebo počítání kroků způsobily revoluci v tom, jak mnoho uživatelů iPhonů sleduje na svých zařízeních užitečné informace týkající se zdraví. Spolu s příchodem operačního systému iOS 17 se v nativním Zdraví objevila nová funkce známá jako Doba na denním světle, která je součástí sekce Duševní stav.

Doba na denním světle vám – pokud používáte Apple Watch – řekne, kolik minut jste každý den strávili venku, a můžete si zobrazit statistiky v každém z následujících rozdělených časových úseků:

Dny

Týdny

Měsíce

6 měsíců

Roky

Kromě toho, že zjistíte, jak dlouho jste každý den strávili venku, můžete také zjistit své průměrné hodnoty. Tato funkce v podstatě funguje jako Kroky, ale pro čas strávený venku. Samozřejmě můžete obě funkce kombinovat tím, že se vydáte na dlouhou procházku ven – což vám pomůže obrazně zabít dvě mouchy jednou ranou.

Na iPhonu spusťte Zdraví, vpravo dole klepněte na Prohlížení a vyberte Duševní stav. Zamiřte do sekce Doba na denním světle a aktivujte vše potřebné.

Vzdálenost od obrazovky

Další praktickou aktualizací systému iOS 17 je funkce Vzdálenost od obrazovky. Přesněji řečeno, iPhone vás – pokud tuto funkci zapnete – upozorní, když držíte zařízení příliš blízko u očí déle, než byste měli. Upozornění zjistí, když je vzdálenost mezi vašima očima a smartphonem příliš malá – k určení této vzdálenosti používá stejnou technologii jako u Face ID.

Po spuštění upozornění Vzdálenosti od obrazovky se na obrazovce zobrazí výzva, abyste zařízení posunuli dál. Pokud jste na zařízení strávili dlouhou dobu procházením obsahu, můžete to také použít jako pokyn, abyste na chvíli ustoupili a dělali něco jiného.

Pro aktivaci upozornění spusťte na iPhonu Nastavení -> Čas u obrazovky. Klepněte na Vzdálenost od obrazovky a aktivujte položku Vzdálenost od obrazovky.

Nové aktualizace v operačním systému iOS 17 vám pomohou udržovat obrazovky ve zdravé vzdálenosti od očí, což vám může pomoci zachovat si zrak déle. Kromě toho zde najdete užitečný nástroj, kde můžete sledovat, jak dlouho trávíte čas venku. Tato funkce vám může pomoci dosáhnout všech vašich cílů, které se týkají trávení více času na denním světle, a je to také skvělý způsob, jak se dostat na čerstvý vzduch. Tyto nástroje můžete nastavit také svým dětem.