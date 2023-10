Apple: Titanový rámeček iPhonů 15 Pro nezhoršuje jejich přehřívání

Je tomu jen pár dní, co se začaly na světlo světa dostávat zprávy o přehřívání iPhonů 15 Pro (Max) a to leckdy i při zcela standardních úkonech v čele s procházením internetu či nenáročných aplikací. Poté, co se tyto informace začaly ve velkém objevovat, se je rozhodl okomentovat poměrně odvážně přední Apple analytik Ming-Chi Kuo, který se nechal slyšet, že za přehřívání si může Apple sám kvůli nasazení titanového rámečku. Ten měl totiž v kombinaci s pozměněnou vnitřní konstrukcí práci s odpadním teplem výrazně zhoršit. Kuova slova však smetl Apple před pár hodinami rázně ze stolu.

Podle vyjádření, které Apple poskytl v noci ze soboty na neděli několika americkým portálům, pozměněný design vyznačující se titanovým rámečkem v kombinaci s hliníkovou spodní konstrukcí nemá v žádném případě negativní vliv na odvod tepla, ba právě naopak. Podle měření kalifornského giganta je totiž jeho nové řešení naopak daleko lepší, než tomu bylo v předešlých letech u Pro modelů. Jinými slovy, kombinace titanu s hliníkem odvádí dle slov Applu teplo spolehlivě než tomu bylo v případě oceli v předešlých letech, kterou přitom v předešlých dnech mnozí vyzdvihovali na základě Kuových slov coby daleko lepší řešení oproti tomu nynějšímu. Zde však evidentně šlápli jak oni, tak i Kuo vedle.