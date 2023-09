Vyzkoušeli jsme, jak za tmy fotí iPhone 13 a 15. Zde je výsledek

Přestože valnou většinu jablíčkářů zajímají primárně fototesty prováděné s iPhony řady Pro, i základní modely mají zejména letos rozhodně co nabídnout. Jelikož si však uvědomujeme, že majitelé základních iPhonů nejsou zrovna těmi, kteří mají tendenci přecházet každý rok, jelikož jim ve výsledku o to nejlepší, co je k dispozici úplně nejde, rozhodli jsme se postavit iPhone 15 nikoliv proti iPhonu 14, ale raději proti iPhonu 13. Právě z něj si totiž myslíme, že by na „patnáctku“ mohlo přecházet poměrně dost lidí a přesně těm by se proto mohl hodit noční fototest, který jsme si pro vás připravili. Mrknout na něj můžete níže, přičemž i tentokrát samozřejmě platí, že jsme si nehráli na žádné fotografy, ale jen chtěli ukázat, jakou míru detailů je schopen nový model oproti předešlé generaci zachytit, potažmo jak moc se barevně fotky za tmy liší.

fotky iphone 13 noc 3 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 4 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 4 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 1 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 8 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 8 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 10 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 10 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 11 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 11 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 12 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 12 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 13 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 13 Foto z iPhone 15

fotky iphone 13 noc 14 Foto z iPhone 13 fotky iphone 15 noc 14 Foto z iPhone 15

Jak můžete sami vidět, zatímco na některých snímcích je rozdíl skutečně markantní, jinde by člověk skoro ani neřekl, že se fotilo na dva rozdílné telefony, které od sebe dělí dva roky. Je tedy dost na zvážení, proč koho má vlastně minimálně z hlediska noční fotky smysl přecházet ze staršího iPhonu na nový a pro koho nikoliv. Jak u řady 13, tak 15 totiž docílíte za tmy velmi slušných výsledků.

