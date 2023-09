iPhone 4S vs. 15 Pro: Takto vypadá 12 let v životě telefonů v praxi

Psal se rok 2011, když Apple světu představil svůj poměrně revoluční iPhone 4S, na kterém vůbec poprvé dorazila i jeho hlasová asistentka Siri. Od této chvíle však za pár dní uplyne již dlouhých 12 let, za které ušel Apple na poli smartphonů doslova neuvěřitelnou cestu, která mu dopomohla stát se celosvětovým fenoménem. Jeho telefon jsou totiž nyní jedny z nejprodávanějších na světě a to i přesto, že jsou oproti valné většině modelů konkurence podstatně dražší. Kvalitní hardware v kombinaci s parádním softwarem však zkrátka táhne i nadále. Netáhl by však, kdyby na něm Apple soustavně nepracoval a své produkty intenzivně neinovoval. A právě z tohoto důvodu jsme se vedle sebe rozhodli nafotit iPhony 4S a 15 Pro, které od sebe dělí právě dlouhých 12 let, díky čemuž si tak můžeme udělat skvělý obrázek o tom, co v životě telefonů tato doba vlastně znamená, respektive kam se za ní lze posunout.

Fotogalerie iphone 4s vs iPhone 15 pro 1 iphone 4s vs iPhone 15 pro 2 iphone 4s vs iPhone 15 pro 3 iphone 4s vs iPhone 15 pro 4 iphone 4s vs iPhone 15 pro 5 iphone 4s vs iPhone 15 pro 6 iphone 4s vs iPhone 15 pro 7 iphone 4s vs iPhone 15 pro 8 iphone 4s vs iPhone 15 pro 9 iphone 4s vs iPhone 15 pro 10 iphone 4s vs iPhone 15 pro 11 iphone 4s vs iPhone 15 pro 12 iphone 4s vs iPhone 15 pro 13 iphone 4s vs iPhone 15 pro 14 iphone 4s vs iPhone 15 pro 15 Vstoupit do galerie