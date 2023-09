iPhone 13 Pro Max vs. 15 Pro Max Srovnali jsme, jak se za dva roky změnil digitální zoom 

S ohledem na nedostupnost iPhonů 15 Pro Max se Applu zase podařilo, že se jedná o skutečně horké zboží. My ho máme a můžeme ho porovnávat s předchozími modely. Už iPhony 14 Pro nabízely 48MPx fotoaparát, nyní zde ale máme ještě 5x optický zoom. Co ale ten digitální? Udělal za dva roky nějaký progres?

Vzali jsme iPhone 13 Pro Max a iPhone 15 Pro Max a vyrazili fotit na digitální přiblížení, které nám zařízení dovolí. V prvním případě zvládnete jen 15x, iPhone 15 Pro Max umí 25x. Porovnání by to ale v takovém případě příliš vypovídající nebylo, proto jsme i s ním zkoušeli přiblížení stejné, tedy to 15x. Během těch dvou let se toho stalo skutečně hodně.

Specifikace fotoaparátů iPhonu 15 Pro Max

Širokoúhlý : 48 MPx, f/1,8, 24 mm, 1/1,28“, 1,22 µm, Dual Pixel PDAF, OIS s posunem snímače 2. generace

Teleobjektiv : 12 MPx, f/2,8, 120 mm, 1,12 µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optický zoom

Ultraširokoúhlý : 12 MPx, f/2,2, 13 mm, 120˚ , 1/2,55“, 1,4 µm, dual pixel PDAF

LiDAR skener

Selfie : 12 MP, f/1.9, 23 mm, 1/3,6“, PDAF, OIS

Zlepšení je vidět na první pohled, a to nejen s ohledem na detaily ale především slévání barev, kdy vám iPhone 13 Pro Max mnohdy vykouzlí něco, co ani nevíte, co vlastně je. V případě iPhonu 15 Pro Max jsou výsledky poměrně překvapivé a pro specifické účely i využitelné, i když samozřejmě pořád platí, že pokud chcete maximální možnou kvalitu fotografie, měli byste se digitálnímu přiblížení vyvarovat.

Protože Apple prodloužil vzdálenost, kam až iPhone 15 Pro Max dohlédne, upravil i rozhraní. V něm při dlouhém zoomu, který přesahuje 8x přiblížení, zobrazí i náhled celé scény, ve které rámečkem ukazuje, co z ní zrovna vidíte. Známe to už ze Samsungů, kde je toto užitečné zejména u modelu Galaxy S23 Ultra nabízejícím 10x optické a 100x digitální přiblížení. V takových případech se totiž opravdu těžko hledá, co vlastně fotíte, a takový náhled vám pomůže lépe směřovat zařízení.

Podle nezávislého testu DXOMark je iPhone 15 Pro Max druhý nejlepší fotomobil nehledě na fakt, že jiná zařízení nabízejí delší periskopy, tedy teleobjektivy s větším přiblížením. Apple se nehnal za čísly a šel za kvalitou, což se mu opět podařilo. V porovnání níže najdete fotografii z iPhonu 15 Pro Max vždy vlevo, ta vpravo je pak z iPhonu 13 Pro Max.

Níže si ještě můžete prohlédnout kompletní galerie fotografií pořízenými iPhony 15 Pro Max a 13 Pro Max.