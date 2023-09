Proč si myslím, že letos již žádné nové iPady či Macy nedorazí

Zatímco se v kuloárech v posledních dnech šušká o možném příchodu nové generace iPadu mini ještě do konce letošního roku a před pár měsíci jsme zase slýchali velmi často o představení prvních Maců s M3 taktéž v průběhu letošního podzimu, osobně zastávám názor, že se tak ani v jednom případě nestane a my si tak na nový hardware počkáme až do začátku příštího roku. Důvod je přitom poměrně jednoduchý a zároveň čitelný z dřívějšího konání Applu.

Pokud sledujete Apple dlouhodobě, pak si určitě vybavíte, kdy vydával nové verze macOS a kdy loni vydal iPadOS. V případě operačního systému pro Macy čekal zpravidla až do října, což udělal loni i v případě iPadOS. Důvod tohoto čekání pak byl zpravidla naprosto jednoduchý – nový systém totiž dorazil spolu s novým hardwarem, který tehdy na říjnových Keynotes představoval. A když už dorazil systém dřív než daný hardware, jednalo se zpravidla o rozdíl několika málo týdnů, který Apple potřeboval pro to, aby dokázal software pro své budoucí produkty dotáhnout k pomyslné dokonalosti. Letos se však nic takového neděje a zatímco iPadOS 17 vyšel spolu s iOS 17 minulý týden, macOS 14 tu máme od tohoto úterka – tedy oproti dřívějšku taktéž velmi brzy, což samo o sobě mnohé naznačuje.

Druhým vodítkem, které dle mého naznačuje to, že už žádný hardware letos nedorazí a zejména pak ne iPady a Macy, je relativně pozdní představení 15″ MacBooků Air. Ty totiž Apple odhalil teprve v červnu letošního roku na WWDC, zatímco jejich menší bratříčky v podobě 13″ verzí už o rok dříve – tedy na WWDC 2022. Oba tyto Macy však sdílejí stejný čip a tak je víceméně jasné, že je bude Apple aktualizovat společně. Ostatně, nedávalo by absolutně smysl, kdyby ne, když se jedná jen o rozdílně velké stejné stroje. A právě z tohoto důvodu by byla hloupost si myslet, že Apple uvede v červnu 15″ MacBook Air s čipem M2, aby jej za pár měsíců (reálně třeba pouhé 4 měsíce, budeme-li počítat s Keynote v říjnu, kdy se v minulosti konávala) stáhl s tímto čipovým řešením z prodeje a nahradil jej verzí s čipem M3. Jednalo by se totiž jednak o kudlu do zad jablíčkářů, kteří se pro 15″ MacBook Air M2 rozhodli, ale taktéž o hloupost z hlediska výrobního procesu, kdy pro čtyřměsíční prodeje nemá smysl linky chystat.

Třetím a do jisté míry nejjednodušším a nejvyvratitelnějším vodítkem, o které se při mé úvaze opírám, je fakt, že iPad mini v tuto chvíli žádnou akutní aktualizaci nepotřebuje a Apple si u něj tedy klidně může dovolit odložit upgrade na další rok. Tepe v něm totiž stále velmi výkonný čip A15 Bionic, který na jeho běžný provoz naprosto bez problému stačí (a který je stále o generaci mladší než A14 Bionic, který vložil letos Apple do iPadů 10. generace) a z hlediska designu či konektoru už je sjednocený se zbytkem tabletového portfolia Applu. Tlak na aktualizaci zde tedy rozhodně cítit není.

Podtrženo, sečteno – daleko pravděpodobnějším scénářem než další letošní Keynote s iPady a Macy je konference na začátku příštího roku, která přinese jednak aktualizaci iPadu mini, ale hlavně představení čipů M3 s novými Macy a přechod Magic periferií z Lightningu na USB-C. Jak totiž můžete sami vidět výše, Apple v některých směrech čas absolutně netlačí a v jiných jej ani tlačit nemůže, protože by kvůli tomu de facto šel sám proti sobě a svým uživatelům.