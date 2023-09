Podívejte se na srovnání nejstaršího a nejmladšího. iPhone 2G dnes působí jako z jiného světa 

První iPhone byl Applem představený již v roce 2007. Nyní zde máme rok 2023 a aktuální řadu iPhonů 15. Přímé porovnání první a posledního, tedy nejstaršího a nejmladšího iPhonu pěkně dokládá fakt, jak moc se za těch 16 let v oblasti technologií stalo.

Abychom byli féroví, iPhone 2G rozhodně nebyl v roce 2007 tím nejvybavenějším smartphonem. Apple na jeho výbavě poměrně hodně šetřil, revoluci totiž způsobil spíše pojetím a smyslem ovládání, než aby nám třeba ukázal ty nejlepší fotoaparáty. Vždyť ani neměl přední kameru a ta hlavní neměla automatické ostření.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 1 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 2 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 3 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 4 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 5 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 6 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 7 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 8 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 9 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 10 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 11 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 12 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 13 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 14 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 15 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 16 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 17 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 18 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 19 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 20 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 21 iPhone 15 Pro Max vs iPhone 2G 22 Vstoupit do galerie

Od té doby Apple vylepšoval rok co rok a přinášel kvalitnější a vybavenější zařízení, které postupně také narůstalo do rozměrů. Proto zde také máme iPhone 15 Pro Max, který je tím nejlepší, co z myslí zaměstnanců společnosti vzešlo. Je zde jasně vidět, jak se vyvíjely trendy. Zmizel nám 3,5mm jack konektor, tlačítko plochy ustoupilo bezrámečkovému displeji, 30pinový konektor nejdříve Apple nahradil Lightningem a nyní USB-C, poprvé se v iPhonech 15 Pro také loučíme s ikonickým přepínačem hlasitosti, místo kterého zde máme „jen“ tlačítko Akce.

O fotoaparátech se není třeba příliš rozpovídávat, protože koho by v roce 2007 napadlo, že iPhony zastoupí profesionální techniku a budou se jimi fotit obálky časopisů a natáčet nejen reklamy ale i celovečerní filmy. Hliník a plast nahradily titan a sklo. Z připojení EDGE máme 5G, a můžeme komunikovat i přes satelity. I tak když si dneska vezmete do ruky první iPhone, dýchne na vás z něho jistá nostalgie a to, že takové zařízení už byste opravdu používat nechtěli.

iPhone 15 Pro Max koupíte zde