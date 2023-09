Apple vydal návody, jak opravit nefunkční komplikace Počasí na Apple Watch

Je tomu sice jen pár hodin, co se začaly na internetu objevovat stížnosti jablíčkářů ohledně nefunkčních komplikací aplikace Počasí po přechodu na watchOS 10, Apple však již přichází s řešením. To je sice provizorní, nicméně i tak může leckomu vytrhnout trn z paty, což je rozhodně fajn.

Apple zveřejnil na svém webu konkrétně dokument, ve kterém nabízí dvě možná řešení celé chyby. Jedná se nicméně o řešení dočasná, která budou zřejmě co nevidět nahrazena pořádnou opravou skrze novou verzi watchOS 10. Bohužel zároveň platí, že opravy nemusí celý problém vyřešit, takže je docela dobře možné, že po jejich provedení na tom budete stále „stejně“.

Prvním tipem, který Apple dává pro opravu komplikací s počasím na Apple Watch, je:

Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Soukromí a zabezpečení -> Polohové služby Přejděte dolů a klepněte na Počasí V části Povolit přístup k poloze klepněte na Nikdy a potom klepněte na své původní nastavení Zkontrolujte, zda je problém vyřešen

Pokud se data o počasí stále nenačtou, vyzkoušejte podle Applu následující:

Na iPhonu otevřete aplikaci Nastavení a klepněte na Obecné > Přenést nebo Resetovat iPhone Klepněte na Resetovat -> Obnovit polohu a soukromí Pokud budete vyzváni, zadejte přístupový kód a resetujte jej Zkontrolujte, zda je problém vyřešen

Pokud vám ani jeden z návodů Applu výše nepomohl ve zprovoznění komplikací na Apple Watch, nezbývá vám nic jiného než čekat na softwarovou opravu. Pozitivní je nicméně to, že kalifornský gigant evidentně o problému ví a hodlá jej aktivně řešit. Ostatně, v opačném případě by se svým uživatelům nesnažil takto alternativně pomoci skrze návod. Snad se tedy nové verze watchOS, která přinese opravu, dočkáme co nevidět.