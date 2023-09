iPhony 16 se svým designem částečně vrátí do minulosti

V posledních letech jsme byli již několikrát svědky toho, že se Apple rozhodl do jisté míry přiznat, že v minulosti učinil některým ze svých rozhodnutí ohledně produktů chybu. Skvělým příkladem může být ostatně návrat MagSafe či portů na MacBooky, ze kterých tyto prvky v minulosti zmizely. A jak se zdá, poměrně zajímavý návrat se schyluje i u iPhonů 16 (Plus) v příštím roce. Zdroje portálu MacRumors totiž tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu přepracovat design jejich fotoaparátů a to tak, aby opět vypadal jako tomu bylo dříve třeba u iPhonů 12.

Zatímco základní iPhony 13, 14 a 15 mají objektivy ve fotomodulu uspořádány úhlopříčně, dříve využíval Apple umístění vertikální, kdy byly oba objektivy fotoaparátů zarovnány hezky pod sebou. Poprvé přišel s tímto řešením už u iPhonů X, kdy však ještě objektivy skrýval jeden velký podlouhlý fotomodul, než se je Apple rozhodl o dva roky později u iPhonů 11 (Pro) oddělit tak, jak je známe i nyní, tedy samozřejmě s výjimkou jejich umístění.

Co přesně Apple ke změně rozmístění objektivů ve fotomodulu iPhonů 16 (Plus) vede není v tuto chvíli zcela jasná. Pravděpodobně se však jedná o vynucenou změnu například kvůli změně vnitřního designu fotoaparátu či jiných komponentů. Nezbývá tedy než doufat, že tento upgrade povede k zajímavému zkvalitnění fotoaparátu, které se rozhodně i základní modely zaslouží.