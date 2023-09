iPhony 16 Pro se příští rok zvětší!

Doba relativně kompaktních iPhonů je zřejmě ta tam. Podle zdrojů portálu MacRumors se totiž chystá Apple v příštím roce na poměrně zásadní zvětšení úhlopříčky u řady Pro. Ta je v současnosti k dostání v 6,1 a 6,7“, přičemž od příštího roku budeme vybírat z modelů o 0,2“ větších.

Zdroje výše zmíněného portálu tvrdí konkrétně to, že iPhone 16 Pro dorazí s úhlopříčkou 6,3“ a iPhone 16 Pro Max pak dokonce s úhlopříčkou 6,9“. Pokud nevíte, co si pod těmito rozměry představit, pak jen dodáme, že modely Max měly donedávna „jen“ 6,5“ úhlopříčku, tudíž od nich příští rok iPhony 16 Pro nebudou až tak daleko. Nejmenší iPady ve formě modelů mini pak mají v současnosti úhlopříčku 8,3“, od které zase nebude příliš daleko iPhone 16 Pro Max. Zkrátka a dobře, už se nebude jednat o takové „drobky“, na které jsme zvyklí nyní. Vyloučit sice nelze, že se u nich Applu podaří zúžit rámečky kolem displeje a tím tak jejich výsledné rozměry mírně zmenšit, v takovém případě se však bavíme skutečně jen o kosmetických úpravách v řádu desetin milimetrů.

Pokud se ptáte na to, proč se Apple chystá jít cestou zvětšování iPhonů, odpověď je naprosto jednoduchá – trh si velké telefony zkrátka vyžaduje. Již před lety začaly být velké telefony obrovským hitem zejména v Asii, přičemž nyní tento trend pozvolna přechází do zbytku světa, o čemž ostatně svědčí i obliba iPhonů 15 Pro Max v letošním roce. Větší tělo navíc rozváže Applu ruce z hlediska vnitřního uspořádání komponent, potažmo nasazování nových technologických řešení, jak tomu bylo například i letos u optického zoomu řady 15 Pro Max. Nechme se tedy překvapit, co s sebou tato změna vše přinese.