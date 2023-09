iPhony 16 (Pro) přinesou příští rok nové tlačítko!

Přestože se pozornost většiny jablíčkářů v současnosti upíná zejména k iPhonům 15 (Pro), které se začaly prodávat teprve minulý týden, na světlo světa začínají prosakovat první konkrétnější informace o jejich nástupcích. Včera jsme se dozvěděli například o tom, že Apple začal pracovat na zcela novém typu čipu řady A, který bude určený pro základní iPhony, a dnes tu máme další nálož zajímavých informací. Ty se tentokrát točí kolem nového tlačítka, které by mělo na bok zařízení přibýt.

Podle zdrojů portálu MacRumors, které pochází přímo z Applu, má v současnosti kalifornský gigant na prototypech iPhonů 16 (Pro), jenž už má samozřejmě k dispozici, testovat nové tlačítko známé zatím pod označením „Capture Button“. To by mělo být umístěno na straně, kde je Power Button s tím, že jeho poloha má být zhruba na úrovni slotu pro SIM. Ačkoliv zdroje přímo neuvádí, jakou by mělo mít tlačítko funkci, vzhledem k jeho umístění se jeví jako pravděpodobná varianta dedikovaný ovládací prvek pro fotoaparát. Poměrně zajímavé je pak to, že mají být k dispozici celkem dvě varianty, přičemž jedna je založena na klasickém fyzickém tlačítku, ta druhá pak na haptickém tlačítku reagujícím na tlak. V průběhu testování se pak Apple rozhodne, po jaké variantě ve finále nakonec sáhne, přičemž ve hře je i nadále možnost tlačítko vůbec nepoužít, jelikož i takové prototypy existují. Jelikož se však má jednat o jeden z hlavních taháků iPhonů 16 a 16 Pro, odpískat jej Apple chtít určitě nebude.