Balení iPhonů 15 (Pro) obsahují skrytý detail, který pomáhá v boji s jejich paděláním

Již dlouhé roky bojuje Apple s paděláním svých produktů v čele s iPhony. Kvůli jejich vysokým cenám se je totiž mnozí převážně asijští výrobci neostýchají kopírovat a to klidně včetně balení, aby je následně mohli prodat neznalým jablíčkářům coby pravé kousky. To se však Applu samozřejmě nelíbí a tak se snaží přijít na způsoby, jak s těmito podvody zatočit. A jeden takový nasazuje i nyní u iPhonů 15 (Pro).

The boxes of the new iPhone 15 are equipped with a security system that displays holograms under a UV light. This is a measure introduced by Apple to recognize real boxes and prevent people from being scammed pic.twitter.com/oBhQoc5IDI

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023