Naše svatba objektivem iPhone 14 Pro

V momentě, kdy nastal jeden z nejdůležitějších dnů mého života, bylo mi od první minuty jasné, kdo se postará o to, abychom na něj mohli nejen vzpomínat, ale i se na něj kdykoli podívat. Jedním z mých opravdu dobrých kamarádů je Jan Freire, člověk, který fotí fotky lidem jako je Kanye West, Kim Kardashian, Lil Wayne, Rick Ross a řada dalších. Když je někdo dost dobrý na to, aby fotil svatbu Kim Kardashian a Kanyeho Westa, je dost dobrý i na to, aby fotil tu naši. Samozřejmě, že Janko fotil na svoji zrcadlovku a u některých fotek mi do teď zůstává rozum stát, jak se mohli tak extrémně povést.

Aby mi však ukázal, co lze vykouzlit s iPhonem, vzal do ruky i svůj iPhone 14 Pro a udělal pár fotek jen tak, pro radost. Říkal jsme si, zda se o tyto fotky vůbec podělit, ale nakonec proč vlastně ne, ty hlavní a důležité máme jen pro sebe a na těchto šlo jen o to ukázat, že svatbu lze nafotit klidně na iPhone, ale musíte to mít v ruce.