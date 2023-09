Jak nastavit, aby vaše AirPods hrály hlasitěji

Majitelé AirPodů svá jablečná bezdrátová sluchátka zkrátka milují. AirPody nabízí kromě jiného také překvapivě kvalitní zvuk – obzvláště novější generace. Kdo by si nepřál, aby jeho AirPody hrály lépe nebo hlasitěji? V dnešním článku si povíme, jak na to.

AirPods používáme k poslechu různých věcí – hudby, podcastů, audioknih, filmů a dalším účelům. Někdy se ale může stát, že AirPody zkrátka navzdory vší snaze nehrají dostatečně hlasitě – zvlášť, pokud se jedná o modely, které postrádají funkci aktivního potlačení hluku. Pojďme se nyní společně podívat na to, jak u AirPodů o něco více vylepšit jejich hlasitost, abychom si skutečně mohli naplno užít nerušený poslech našeho oblíbeného obsahu.

Existuje spousta různých tipů a triků, jak maximalizovat užitečnost AirPods, a stále se objevují nové a nové. Mezi nejoblíbenější patří tipy, které vám zaručí lepší poslech z AirPodů. Jak zařídit, aby naše AirPody hrály o kousek hlasitěji?

Vypněte režim nízké spotřeby

Možná se to bude zdát zvláštní, ale jedním z faktorů, který může mít vliv na hlasitost přehrávání v AirPodech, je aktivní režim nízké spotřeby. Zkuste jej tedy vypnout tak, že aktivujete Ovládací centrum a zde následně klepnete na dlaždici se žlutě zbarveným symbolem baterie.

Prozkoumejte omezení hlasitosti

V Nastavení na vašem iPhonu najdete další možnosti, jak upravit zvuk vašich AirPodů. Nejprve se společně podíváme na snížení hlasitosti. Spusťte Nastavení -> Zvuky a haptika. Klepněte na Bezpečnost sluchátek a deaktivujte položku Tlumit hlasité zvuky. Pokud posloucháte hudbu přes streamovací službu Apple Music, můžete také v Nastavení -> Hudba -> Ekvalizér vybrat vhodnější schéma. Posluchači Spotify si mohou s hlasitostí pohrát po klepnutí na ikonku nastavení -> Přehrávání -> Úroveň hlasitosti.

Fotogalerie #2 Hudba ekvalizer 1 Hudba ekvalizer 2 Hudba ekvalizer 3 Vstoupit do galerie

Zkontrolujte vyvážení

Všichni jsme to zažili: posloucháte svou oblíbenou skladbu nebo se ponoříte do podcastu a najednou zjistíte, že něco nehraje. Zvuk se zdá být v jednom AirPodu hlasitější než v druhém. Než začnete panikařit a přemýšlet o koupi nového páru, pojďme se podívat, proč se to může stát a jak to můžete případně napravit.

Zkontrolujte, zda jsou sluchátka AirPods připojena k iPhonu.

Spusťte na iPhonu Nastavení.

Přejděte dolů a klepněte na položku Zpřístupnění.

Znovu sjeďte dolů, dokud se nedostanete do sekce Sluch.

Klepněte na možnost Audiovizuální pomůcky.

Přejděte dolů, dokud neuvidíte sekci Vyvážení.

Ujistěte se, že je posuvník nastaven na střed s čísly 0,00.

Fotogalerie #3 iPhone vyvazeni sluchatek 1 iPhone vyvazeni sluchatek 2 iPhone vyvazeni sluchatek 3 Vstoupit do galerie

Pokud jste vyzkoušeli všechny výše uvedené možnosti, a AirPody stále hrají na váš vkus příliš potichu, vyzkoušejte jejich očistu. Pokud ani očista nezabere a AirPody hrají opravdu podezřele potichu, zvažte návštěvu autorizovaného servisu.