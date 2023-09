Vzali jsme iPhone 15 a 15 Pro na noční procházku a porovnali jejich foťáky

Dny, kdy Apple spouští prodeje svých nových produktů, bývají v naší redakcí skutečně dlouhé. Od počítače se proto dostávám zpravidla až za tmy, kdy se jdeme s přítelkyní projít a trochu se tak protáhnout a odreagovat od celodenního shonu. Co bych to však byl za technologického fanouška, kdybych s sebou na včerejší večerní procházku nevzal dva klenoty, které jsme do redakce pořídili na testování – tedy iPhone 15 a 15 Pro. Abych si alespoň trochu „osahal“ jejich fotoaparáty a zároveň je mezi sebou mohl prvotně porovnat, něco málo jsem po cestě nafotil. Na výsledek se můžete podívat níže sami.

iPhone 15 noc 3 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 1 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 5 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 3 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 6 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 4 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 8 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 7 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 9 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 8 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 12 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 11 iPhone 15 Pro

iPhone 15 noc 13 iPhone 15 iPhone 15 pro noc 12 iPhone 15 Pro

Na všechny fotky postupně se můžete podívat v galeriích níže. Ještě jednou nicméně opakuji, že jsem si nehrál na žádného fotografa, ale „cvakal“ jsem je tak, jak mi přišlo v danou chvíli nejlepší. Zároveň jsem si chtěl trochu fotoaparáty obou fotoaparátů osahat. Většina fotek je nicméně vyfocena ve 12MPx, jelikož při aktivním nočním režimu je focení do 48MPx zakázáno, přestože jej můžete ručně na displeji telefonu povolit.

Fotky z iPhone 15 iPhone 15 noc 3 iPhone 15 iPhone 15 noc 4 iPhone 15 iPhone 15 noc 5 iPhone 15 iPhone 15 noc 6 iPhone 15 iPhone 15 noc 7 iPhone 15 iPhone 15 noc 8 iPhone 15 iPhone 15 noc 9 iPhone 15 iPhone 15 noc 10 iPhone 15 iPhone 15 noc 11 iPhone 15 iPhone 15 noc 12 iPhone 15 iPhone 15 noc 13 iPhone 15 iPhone 15 noc ultra iPhone 15 Vstoupit do galerie

Fotky z iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 1 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 2 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 3 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 4 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 5 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 7 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 8 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 9 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 10 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 11 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc 12 iPhone 15 Pro iPhone 15 pro noc ultra iPhone 15 Pro Vstoupit do galerie

Obecně se dá říci, že foťák iPhonů 15 Pro dokáže zachytit více detailů, což je vidět na nejedné fotce. Většinu pak dokázal zachytit i o něco lépe z hlediska podání reálných barev a celkové realističnosti scény, byť kolikrát klidně za cenu toho, že bude daná scéna tmavší. To iPhone 15 měl leckdy tendenci až moc zesvětlovat a celkově odstíny barev na snímcích zbarvovat do nádechu zelené. Abych však byl upřímný, osobně až tak obří rozdíl mezi noční fotkou z iPhonu 15 a 15 Pro nevidím, což je zejména pro majitele levnějších modelů dobrou zprávou. Znovu však opakuji, že se jednalo jen o první ze série testů a že obrázek o telefonu si budu muset tvořit podstatně déle, než bude skutečně celistvý.