Výdrž baterie iPhone 15 Pro v porovnání se všemi iPhony, které Apple vydal za poslední roky

Zajímá vás, jak je na tom výdrž baterie iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max nebo iPhone 15 Plus v porovnání s iPhony předchozí generace nebo dokonce s iPhone 13 Pro Max? Pak jste na správné adrese. V následujícím videu se totiž můžete podívat, jak je na tom výdrž nových iPhonů během praktického používání, kdy stejné telefony zobrazují stejné věci a mají spuštěné stejné aplikace při stejném jasu. Jedná se tak o jeden z nejreálnějších testů, které se přibližují co nejvíce tomu, co s telefony běžně během dne děláme.

Bohužel pokud máte stejně jako já iPhone 15 Pro, pak budete z výsledků testů nejspíš celkem zklamaní, protože rychleji se vybíjí již jen iPhone 14. Bohužel malá baterie v kombinaci s 120 Hz displejem je zkrátka věc, díky které se iPhone 15 Pro vybíjí poměrně rychle, ostatně podívejte se sami, jak celý test dopadl.